Banco Base alerta por alargamiento de estancamiento económico

Si bien no estamos ante una recesión ni en una crisis, el estancamiento económico que vive México se puede alargar hasta el 2024 ante la insistencia en iniciativas como la reforma eléctrica y si baja el ritmo de la vacunación contra Covid-19, alertó Banco Base.

"Lo de la recesión no me compete decir a mí; recesión, es competencia del Comité de Fechado de Ciclos Económicos, yo creo que van a decir que no estamos en recesión sino solamente en un estancamiento económico porque la definición de recesión es una caída significativa en la actividad económica", dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero.

Durante la presentación de las expectativas económicas, Siller señaló que las caídas que ha presentado el Producto Interno Bruto (PIB) son "pequeñas", en dos trimestres consecutivos.

Además, de acuerdo a su definición se ve reflejado en los niveles de empleo, producción industrial y en las ventas al menudeo, apuntó.

Sin embargo, la especialista dijo que lo anterior hace pensar que estamos en un estancamiento, lo cual es "bastante malo" porque sumado a la alta inflación, es una estanflación.

Esto significa, explicó, que los hogares están enfrentando algo que no se veía desde la década de los ochenta, que es muy negativo porque no rinde el presupuesto familiar.

"No es un escenario de crisis, pero a medida que se alargue ese estancamiento económico, obviamente vemos todavía más y más rezagos de empleo, lo que podría durar hasta el 2024", advirtió.

Pero de darse una recesión económica, alertó que el Gobierno federal se encuentra en una situación mucho más vulnerable para enfrentarla, por los bajos niveles de los fondos de estabilización.

Consideró que para evitarlo, si bien no se puede hacer nada frente a la pandemia, se tiene que asegurar un mayor nivel de vacunación para generar más movilidad que se refleje en el PIB.

También evitar que se presenten más iniciativas que inhiban el crecimiento económico como la reforma eléctrica, ya que de pasar como está afectará el ambiente de confianza y de inversión, añadió.

Banco Base tiene un estimado central para la economía mexicana de 1.50% con un escenario optimista de 2.50%, pero con reformas como la eléctrica el escenario pesimista apunta hacia un avance de solamente 0.50%.

Gabriela Siller comentó que la economía retomará los niveles que tenía en 2018 hasta el segundo trimestre del 2024; en tanto que el PIB per cápita hasta el 2036.

Hizo ver que México presentó una recuperación en forma de "W" con caídas y reactivación, por lo que se encuentra entre las 16 economías que todavía no terminan de levantarse.

Mencionó que un elemento a favor fueron las remesas familiares que estimó alcanzaron los 51 mil 810 millones de dólares en 2021.

"Esto ayuda mucho al consumo, pero por otro lado hay mucha cautela", advirtió.

Según la analista, lo mejor sería esperar a que se haya recuperado totalmente la economía y el empleo para pensar en meter iniciativas de reforma que se pretende hacer.

Aseguró que de pasar la reforma eléctrica en los términos planteados, bajará el crecimiento para los siguientes años, y las calificadoras recortarán su asignación de grado de inversión.