Bancos y estados enfrentan perspectiva negativa de S&P

S&P Global Ratings revisó de estable a negativa la perspectiva de calificación de 12 instituciones financieras mexicanas, luego de la acción similar aplicada a la calificación soberana de México el pasado 12 de mayo.

Perspectiva negativa para bancos mexicanos tras ajuste soberano

La agencia confirmó al mismo tiempo las calificaciones crediticias de largo y corto plazo de las entidades.

¿Qué bancos bajaron de calificación?

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Las instituciones financieras cuya perspectiva fue modificada son:

· Nacional Financiera (NAFIN)

· Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

· Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)

· Banamex

· BBVA México

· Banorte

· HSBC México

· Banco Inbursa

· Scotiabank Inverlat

· Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

· Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA)

La calificadora también revisó de estable a negativa la perspectiva de Asigna Compensación y Liquidación, mientras confirmó sus calificaciones en moneda extranjera de largo plazo en "BBB+" y de corto plazo en "A-2".

"La revisión de la perspectiva de México derivó en una acción similar sobre 12 instituciones financieras. La perspectiva negativa sobre nuestras calificaciones de México refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido en gran medida al bajo crecimiento económico, lo que podría derivar en un aumento más rápido de lo esperado de los niveles de deuda pública y una mayor carga de intereses. El posible apoyo fiscal sustancial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría seguir afectando la rigidez fiscal de México. Un deterioro inesperado de los estrechos vínculos comerciales y económicos entre México y Estados Unidos también podría debilitar la sólida posición externa del país", argumentó.

S&P mantuvo sin cambios el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA) para México.

Análisis y proyecciones para el sistema bancario mexicano

Señaló que el sistema bancario mexicano ha mostrado resiliencia durante periodos de condiciones económicas adversas, apoyado en estrategias de crecimiento conservadoras y prácticas prudentes de administración de riesgos.

De acuerdo con la calificadora, los bancos mexicanos continúan operando con niveles sólidos de liquidez y capitalización. Sin embargo, prevé presiones sobre la calidad de los activos y los indicadores de rentabilidad durante los próximos 12 a 18 meses, ante el entorno de desaceleración económica y crecimiento moderado.

La firma agregó que espera que las instituciones mantengan políticas conservadoras de crecimiento y estándares estrictos de originación de crédito, lo que podría limitar afectaciones mayores sobre sus balances y desempeño operativo.

S&P consideró estable la tendencia del riesgo económico para el sistema bancario mexicano. No obstante, advirtió que persisten desafíos relacionados con la incertidumbre sobre la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como con la desaceleración económica y las presiones fiscales, factores que podrían afectar el crecimiento del crédito y presionar la calidad de los activos.

S&P también cambia perspectiva a cuatro estados y tres aseguradoras

S&P Global Ratings también revisó de estable a negativa la perspectiva de las calificaciones en escala global del Municipio de Querétaro y de los estados de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. Al mismo tiempo, confirmó sus calificaciones de largo plazo en escala global en "BBB".

La calificadora señaló que la perspectiva negativa refleja una probabilidad de uno en tres de una baja de calificación en los próximos 24 meses, en caso de que se reduzca la nota soberana de México. Indicó que la dependencia de los gobiernos locales respecto a las transferencias federales y su limitada capacidad para mitigar intervenciones de niveles superiores de gobierno restringen sus calificaciones al nivel soberano.

En el sector asegurador, S&P revisó de estable a negativa la perspectiva de Chubb Seguros México, Sompo Seguros México y AXA Seguros, mientras confirmó sus calificaciones.

La agencia considera que la dependencia de recursos federales limita la fortaleza financiera de gobiernos locales. Foto: iStock

Asimismo, confirmó la calificación "A+" de Tokio Marine Compañía de Seguros (TMX), cuya perspectiva se mantuvo positiva, y la calificación "A-" de AIG Seguros México, con perspectiva estable.

S&P explicó que la revisión de perspectiva sobre las aseguradoras responde al cambio aplicado a México, derivado del riesgo de una consolidación fiscal lenta, el bajo crecimiento económico y el posible incremento de la deuda pública y de la carga financiera del gobierno.

La agencia estimó que el crecimiento económico de México desaceleró a 0.8% en 2025 desde 1.1% en 2024 y 3.3% en 2023. Añadió que durante el primer trimestre de 2026 la economía avanzó apenas 0.2% anual y proyectó un crecimiento de 1% para todo 2026, en un entorno marcado por el aumento de precios de energía y la incertidumbre por la renegociación del T-MEC.

En el caso de AXA Seguros y Sompo México, la calificadora indicó que las notas continúan respaldadas por el apoyo potencial de sus grupos internacionales, aunque cualquier acción sobre la deuda soberana mexicana podría derivar en un ajuste similar sobre ambas compañías.

Para Chubb Seguros México, S&P señaló que la perspectiva negativa replica la aplicada a la calificación soberana en moneda local de México. La firma indicó que la aseguradora mantiene una sólida capitalización y liquidez, aunque considera que un escenario de incumplimiento soberano en moneda local tendría un impacto relevante sobre el sector.

Respecto a Tokio Marine Compañía de Seguros, la perspectiva positiva se mantiene por el respaldo explícito e irrevocable de su matriz japonesa, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. En tanto, AIG Seguros México mantuvo perspectiva estable debido a sus niveles de capitalización, liquidez y baja exposición a bonos soberanos mexicanos.