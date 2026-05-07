logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Banxico reduce tasa de interés a 6.50%

La inflación de abril se moderó a 4.45%, según el Inegi

Por El Universal

Mayo 07, 2026 01:58 p.m.
A
Banxico reduce tasa de interés a 6.50%

Tal y como se esperaba, Banco de México (Banxico) recortó la tasa de interés en 25 puntos base con lo cual se colocó en 6.50%, nivel que no se veía desde marzo de 2022.

Es el segundo ajuste a la baja de manera consecutiva en lo que va de 2026 que hace la junta de gobierno del Instituto Central para la tasa que sirve de referencia para el costo del dinero prestado.

El pasado 28 de abril la gobernadora de Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que Banxico valorará la pertinencia de un último recorte a la tasa de interés.

"Considero que estamos cerca de concluir el ciclo de recortes que iniciamos en mayo de 2024", señaló en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo anterior, se confirmó en el anuncio de política monetaria de este jueves tras la reunión programada para mayo del órgano colegiado.

La información se da luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer esta mañana el dato de la inflación de abril.

Durante el cuarto mes del presente año el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) moderó su ritmo al pasar de 4.59% en marzo a 4.45%, acumulando tres meses por encima del rango alto de variabilidad de Banxico del 4%.

La inflación estuvo impulsada por el componente no subyacente que se aceleró a 5.08%, en el que se clasifican los agropecuarios que tuvieron una subida de 7.98%.

A su interior, reportaron las mayores alzas en su costo al consumidor el jitomate, chiles, gasolina de alto octanaje y el gas doméstico LP.

La decisión de Banxico va en sentido contrario a las acciones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, ya que el pasado 29 de abril mantuvo la tasa de interés sin cambios en un rango de 3.50% a 3.75% por tercera ocasión consecutiva.

Sin embargo, el comunicado se interpretó como más restrictivo que ocasiones previas.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Banxico reduce tasa de interés a 6.50%
Banxico reduce tasa de interés a 6.50%

Banxico reduce tasa de interés a 6.50%

SLP

El Universal

La inflación de abril se moderó a 4.45%, según el Inegi

Inflación se ubica en 4.45% durante abril
Inflación se ubica en 4.45% durante abril

Inflación se ubica en 4.45% durante abril

SLP

El Universal

El gas doméstico LP contribuyó a la inflación general con un ascenso de 1.56%

Sener presenta plan integral para modernizar gasoductos
Sener presenta plan integral para modernizar gasoductos

Sener presenta plan integral para modernizar gasoductos

SLP

El Universal

Se construirán y licitarán nuevas plantas para asegurar el suministro de gas natural.

Deuda mundial, con monto récord
Deuda mundial, con monto récord

Deuda mundial, con monto récord

SLP

El Universal

Alcanzó un máximo histórico de casi 353 billones de dólares