Bartlett asegura que vivimos "show de amparos", pues empresas no se acercaron a CFE

Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que las empresas que señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador por haberse amparado ante la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) no buscaron acercarse a la dependencia. "Estamos viviendo un show de amparos", dijo ante la postura de las empresas privadas del sector.

"El Presidente les dijo que si no estaban de acuerdo tenían derecho de réplica, por lo que se dijo y las cifras que yo di del abuso que existe de una clase que no paga y el pueblo que sí paga. No han llamado, estamos esperando, pero siguen diciendo mentiras de que es la ´ley combustóleo´ para energía sucia", dijo a medios la tarde del martes antes del informe presidencial del primer trimestre del año.

El funcionario aseguró que sólo el 5 por ciento de la energía que produce CFE surge del, cuando esta condición es en otros países superior con una generación el triple o cuádruple superior a la mexicana. "Pero con las mentiras tratan de hacer una labor en contra", planteó.

El 19 de marzo el Presidente López Obrador planteó en conferencia de prensa que las tiendas de la cadena Oxxo, de la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa), pagan menos por la electricidad que consumen que las familias de clases media o baja. Criticó, también, a otras compañías como Bimbo y Walmart México que se ampararon en contra de su Reforma Eléctrica.

"Es un descaro ya, ofrezco disculpas a las empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer, pero cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios, les debería de dar vergüenza", criticó y aseguró que los subsidios que entrega la CFE benefician más a las grandes corporaciones que a los ciudadanos.

"Estamos viviendo un show de amparos y más amparos y todo es para hacer creer que es una ley que está siendo rechazada por la población y en realidad son unos cuantos", apuntó Barlett a medios.

El funcionario dijo tener conocimiento de que el 80 por ciento de los amparos contra la reforma los lleva sólo un abogado, por lo que aseguró que "la defensa de intereses económicos son contrarios al interés en México y de la CFE".

Apenas el viernes pasado Bartlett informó que las empresas privadas no sólo no le pagan la CFE sino que también estas corporaciones "elegantes y finas" le roban 76 mil clientes. La reforma energética del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo, convirtió a la empresa productiva del Estado en el "trampolín" de las compañías privadas.

Expuso que la reforma energética del 2013 afectó económicamente a a CFE, pero también impactó directo en su estructura. La Comisión tiene pérdidas por 437 mil millones de pesos por las reglas actuales en el despacho energético.

Para Bartlett "aunque sea ilegal esta práctica, aunque sea un delito, no pagan la red, a costillas del Estado, del pueblo de México, 76 mil clientes fingidos, servidos por la CFE están ahí encantados no pagando la red". La empresa a su cargo debe comprar energía cara a las empresas y la energía no despachada representa el 45 por ciento de la Comisión.

Con este modelo, explicó, la CFE tiene una perdida de 215 mil millones de pesos. A esto se suma el costo que la CFE tiene que pagar a los privados por la energía, que le deja un déficit de 222 mil millones de pesos extras.