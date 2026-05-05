BBVA México advierte que inseguridad frena crecimiento económico

CIUDAD DE

, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El director general de

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, advirtió que laenfrenta un entorno de, con una tendencia que difícilmente superará el 2% en el corto plazo.En su discurso durante la edición 2026 de lade consejeros regionales de, el directivo explicó que aunque el país tiene el potencial de alcanzar un mayor dinamismo, esto depende decomo la, reglas claras para lay unaefectiva de políticas públicas, donde latiene un impacto directo sobre la actividad productiva del país."Lagenera al menos 0.5% de menoro de mayorsi lo resolvemos. Es decir, los dos componentes más relevantes a resolver, si queremos que la economía crezca más rápido, se llama, se llama seguridad e", dijo.Señaló que, de mantenerse el escenario actual, else mantendría cercano a niveles inerciales de alrededor de, impulsado principalmente porEl directivo subrayó que laes el principal motor para detonar eleconómico, al representarde latotal en el país, frente a una participación de 11% de laextranjera directa y apenas 3% de lapública.En este contexto, indicó que el estancamiento de laprivada desdeha limitado la expansión económica, la generación de empleo y el consumo.Añadió que la caída de laenreflejó este entorno, con una contracción de 6.7%, impulsada por una disminución de 5.2% en lay de casi 19% en lapública.En materia de, indicó que 55% de la población ocupada trabaja en condiciones informales y genera solo 25% del PIB, lo que reduce el acceso al crédito y limita la inclusión financiera.Explicó que esta situación impide que elcanalice recursos suficientes para impulsar laRespecto a la, señaló que tiene un impacto directo en la, particularmente en pequeñas y medianas empresas, al incrementar costos y generarAñadió que factores como lay la percepción decontinúan afectando las decisiones de, pese a avances recientes en algunos indicadores delictivos.El director general deafirmó que el país puede romper el ciclo deinferior a 2% si se avanza en, renegociación del T-MEC, digitalización, formalización dey seguridad.Destacó que laadecuada del plan dede la presidentapodría aportar hastaporcentuales adicionales aldel país."No ha habido un plan de esta magnitud, desde losy probablemente en los años noventa no fue de este tamaño en el sexenio de Salinas de Gortari. Ya se han licitado 51 proyectos, ahí están los datos de qué nivel dese está haciendo, pero los paquetes grandes, tanto de energía como decarretera, vienen en el mes de mayo. Insisto, el gran reto de esto es la", dijo.Se debe dejar de descalificar la, diceOsuna señaló que el país debe dejar de descalificar la reforma al Poder Judicial y avanzar hacia unade sus efectos, al considerar que laes clave para detonar lay elevar eleconómico. Indicó que el enfoque debe centrarse en medirconcretos por entidad y mejorar los, en lugar de mantener una crítica generalizada que no modifica el entorno para los"Tenemos que dejar de descalificar la reforma al Poder Judicial, porque no va a haber un cambio en términos de la reforma, a cuantificar claramente en dónde está teniendo", sostuvo., con todo el potencial para atraer mayor, presidente de BBVAcuenta con el potencial necesario para atraer altos niveles dey resistir a entornos complejos de elevada, dijo el presidente global de BBVA,"Vivimos en un momento de, un momento de, pero también de enormestiene las condiciones para atraer, fortalecer su tejido productivo, integrarse aún más en las cadenas globales de valor y elevar su potencial de", afirmó.Recordó que el mundo atraviesa un momento marcado por una elevada, cambios en las reglas del comercio internacional, así como volatilidad en los precios de la energía.No obstante, resaltó que en un entorno tan complejo, las perspectivas deson favorables, con amplias expectativas del Plande la presidenta"El Plan, orientado a fortalecer el, elevar los salarios y fomentar unmás sostenible e inclusivo. Esto es importante porque demuestra que, incluso en entornos complejos, la economía global, y particularmente la mexicana, sigue generando", añadió.El directivo del banco español enfatizó que la firma confía en, en su, en su talento, en su integración con Norteamérica, en sus empresas, además de su potencial de"El año pasado anunciamos unade 100 mil millones de pesos para el periodo-2030, destinada ay personas. Es un compromiso relevante, alineado con nuestra creencia y nuestra fe en el futuro del país", dijo.