Bolsa Mexicana cierra con caída del 1,78% este viernes

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 1,78 %, porcentaje que la empujó a acumular un retroceso semanal del 2,69 %, con el que sumó su cuarto cierre negativo semanal en las últimas cinco semanas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 67.976,5 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del S&P 500 que ganó 0,13 % en la semana", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una pérdida de 2,69 %, cayendo en cuatro de las últimas cinco semanas y siendo la mayor pérdida desde la primera semana de marzo".

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Volaris (-13,94 %), Genomma Lab (-7,96 %), Gentera (-7,01 %), Industrias Peñoles (-6,33 %) y Chedraui (-6,10 %).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con la caída de este viernes, el mercado mexicano registraba un rendimiento del 5,7 % en lo que va de 2026.

"A nivel empresarial, 4 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,63 % frente al dólar, al cotizar en 17,34 unidades por dólar, frente a los 17,23 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 175,4 millones de títulos por un importe de 17.548 millones de pesos (unos 1.012 millones de dólares).

De las 756 empresas que cotizaron en la sesión, 280 cerraron con sus precios al alza, 453 registraron pérdidas y 23 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la controladora Grupo Industrial Saltillo (GISSA A) con el 7,5 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 4,6 %, y de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA L), con el 3,32 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -7,86 %; de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -5 %, y de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el -4,45 %.

Mercado global y desempeño del IPC

Impacto en emisoras mexicanas y comportamiento del peso