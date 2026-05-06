Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.84% tras avances globales

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una ganancia del 1,84 %, luego de un fuerte avance el martes (1,94 %), y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), escaló hasta las 69.855,23 unidades, en sesión con cierres positivos en el mundo.

Tras sendos avances martes y miércoles, el mercado mexicano acumuló un alza de 3,78 % en la semana.

"El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias generalizadas a nivel global, destacando los índices de Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 1,84 %, tras la fuerte subida del martes, y ahora ha ganado en tres de las últimas cuatro sesiones".

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Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Industrias Peñoles (+9,64 %), Grupo México (+5,02 %), Cemex (+4,51 %), Banco del Bajío (+3,72 %) y Genomma Lab (+3,27 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que "el apetito por riesgo aumentó ante expectativas de un acuerdo Estados Unidos-Irán y la posible reapertura gradual del estrecho de Ormuz".

Añadió que este miércoles el IPC cerró al alza y con este movimiento, el rendimiento del año se ubicó en +8,63 %.

"A nivel empresarial, 23 de las 35 principales emisoras terminaron la jornada en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,8 % frente al dólar, al cotizar en 17,24 unidades por billete verde, frente a los 17,38 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 262,4 millones de títulos por un importe de 23.235 millones de pesos (unos 1.347,6 millones de dólares).

De las 800 empresas que cotizaron en la sesión, 466 cerraron con sus precios al alza, 307 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el 15,45 %; de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 9,64 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 5,79 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el –5,52 %; de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el -2,81 %, y de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el -2,31 %.