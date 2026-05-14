Bolsa Mexicana retrocede 1.4 %, contrario a mercados en el mundo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 1,4 %, para cerrar en negativo en tres de las últimas cinco sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 69.206,85 unidades, en una jornada con ganancias en los mercados del mundo.

Impacto en el mercado mexicano y principales emisoras

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo sobre la reunión de Trump y Xi Jinping, principalmente en emisoras del sector tecnológico", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 1,4 %, su mayor caída desde el 27 de abril" cuando retrocedió un 1,79 %.

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Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Volaris (-5,08 %), Banorte (-3,79 %), Pinfra (-3,2 %), Industrias Peñoles (-2,93 %) y Sigma (-2,34 %).

Rendimiento acumulado y comportamiento del peso mexicano

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que a pesar de la caída de este jueves, el mercado mexicano registró un avance de 1,99 % en lo que va de mayo y su rendimiento en lo que va de 2026 es del 7,62 %.

"El IPC terminó la sesión a la baja. Por emisora, 32 de las 35 principales que componen el índice terminaron en terreno negativo", indicó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,29 % frente al dólar, al cotizar en 17,23 unidades por billete verde, frente a los 17,18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 171,3 millones de títulos por un importe de 25.532 millones de pesos (unos 1.481 millones de dólares).

De las 770 empresas que cotizaron en la sesión, 427 cerraron con sus precios al alza, 317 registraron pérdidas y 26 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el 7,65 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 6,06 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 5,51 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -5,64 %; de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el -5,08 %, y de la controladora Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el -4,46 %.