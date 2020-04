Caen ventas en la industria del calzado en un 70% por Covid-19

El panorama para la industria del calzado por el Covid-19 es de crisis, producto de paros, cancelación de pedidos, cierre de zapaterías, entre muchas otras cosas que dejan en un panorama de supervivencia al sector, expresó el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González García.

Las zapaterías registran baja en ventas de 70% o más lo que provoca que se caigan pedidos y ello impacta a las fábricas que destinan al mercado interno el 90% de su producción.

Lo que impacta empleos y empresas, ya que la industria genera aproximadamente 220 mil fuentes de empleo directo e indirecto, pero solamente en Guanajuato suman 177 mil empleos, dijo en su mensaje semanal.

El escenario actual deja claro que "todos estamos encadenados. En nuestra industria, sin consumo en el mercado interno, las proyecciones de compra o presupuestos de compra de los clientes se modifican, con ello, los pedidos proyectados ya no tienen relevancia", además de que los inventarios en las zapaterías en lugar de ser de 15 días serán de 80 o 90 días.

Explicó que los empresarios buscan la manera en conservar la plantilla de trabajadores completa, realizando jornadas reducidas de trabajo, descansos parciales o paros técnicos.

Mientras que solicitó al gobierno federal trabajar juntos por México y para mantener a las fábricas del país que son el motor de la economía: postergar los pagos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por tres o cuatro meses; dar prórrogas para el pago de cuotas del IMSS. Dar de 60 a 120 días de postergación en los pagos de impuestos y luego pagar a 12 meses sin intereses.

Pidió a los bancos posterguen hasta en 6 meses el pago de créditos, "no pedimos que les quiten todos los intereses, simplemente que no se vayan a intereses moratorios, que mantengan las tasas, de ser posible que las bajen", entre otras peticiones.