Caída del PIB afortunadamente no fue como preveían: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que afortunadamente la caída de la economía de 1.6% del PIB en el primer trimestre del año no fue como algunos lo pronosticaban.

"El Inegi da a conocer el porcentaje de caída de la economía del trimestre enero-febrero-marzo, algunos pronosticaron que iba a ser mayo y, afortunadamente, no fue así, 1.6% en relación al trimestre anterior".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que otro dato que considera bueno es que en los primeros cuatro de los cuatro meses del año, hasta abril, está arriba la recaudación en términos reales.

"No es cantar victoria porque viene lo más difícil, el trimestre mayo junio y julio, sí se prolonga, agosto, septiembre, octubre, pero tenemos una estrategia ya decidimos no recurrir a deuda, no aumentar impuestos, no aumentar el precio de las gasolinas y fortalecer la política de austeridad republicana, apretarnos más el cinturón, ser mucho más estrictos en el combate a la corrupción, cero corrupción y cero impunidad".

El titular del Ejecutivo dijo que como parte de esa estrategia se dará un impulso especial a la industria de la construcción.