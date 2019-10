Cepal celebra programas sociales que implementa gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, celebró los programas sociales que ha iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales, afirmó, se centrarán en el crecimiento de las comunidades que están sumergidas en pobreza.



Durante la mesa de trabajo ‘La Política de Bienestar: acceso efectivo a derechos’, que se realizó en la sede de la cancillería mexicana, Bárcena aseguró que en países como Honduras y El Salvador "ya dicen que México volvió su mirada al sur. América Latina y el Caribe necesitan a México", señaló.

"México cambió profundamente su política social, de un modelo neoliberal a un modelo de bienestar transversal que está basado en los derechos de las personas", destacó la embajadora.

Entre las características de la nueva política social de México, Bárcena destacó que los apoyos se entregarán "sin intermediarios" y que se da prioridad a poblaciones con alto índice de marginación, como los jóvenes, los adultos mayores y las comunidades indígenas.

"Este enfoque de bienestar [tiene] dos cosas muy importantes: que están primero los pobres y no deja a nadie atrás, además cumple con la agenda internacional 2030, donde la independencia es lo que estamos buscando, la autodeterminación dentro de sus territorios que la gente no tenga que migrar, que sea una opción y no una obligación, que quieran mantenerse en sus territorios", dijo.

En su participación, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, destacó que la nueva política social del gobierno mexicano, que se replicará en los países de Centroamérica, busca crear "fronteras más humanas que permitan a sus habitantes tener una vida digna".

"Necesitamos reformar alianzas con países amigos de la región para que, además de construir un país menos desigual y más justo para todos, podamos consagrar la igualdad para un futuro mejor. Poner fin a la historia de marginalidad que se ha hecho a los pueblos indígenas, poner fin al cruel abandono de las personas adultas mayores", expresó.

La secretaria del sector social destacó que de las principales carencias que el gobierno de López Obrador encontró en las zonas con mayor índice de pobreza son la falta de seguridad social, la carencia de alimentación y de servicios básicos de vivienda, y que sus habitantes no tienen pensiones ni servicio médico de especialidades.