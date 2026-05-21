CFE rechaza baja calificación de Moody's y afirma solidez financiera

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se desmarcó de la baja de calificación de la deuda pública del país colocada por el gobierno federal, que realizó Moody's, y afirmó que la empresa mantiene solidez financiera.

"La empresa tiene fundamentos sólidos, una posición estratégica para el desarrollo económico del país y una operación respaldada por infraestructura, capacidad técnica y disciplina financiera reconocidas por los mercados.

"Asimismo, el perfil crediticio intrínseco de la CFE (Stand-Alone Credit profile, SACP) se mantiene estable, lo que confirma la resiliencia operativa y financiera de la empresa más allá del entorno soberano", apuntó la empresa en comunicado este jueves.

Moody's reduce calificación de deuda soberana mexicana

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La deuda pública o deuda soberana, o "soberano", como se le denomina en el lenguaje financiero especializado está respaldada por el gobierno federal mediante bonos y valores gubernamentales.

Estas calificaciones son útiles para los prestamistas del gobierno o de empresas como la CFE y son un referente de qué tan garantizado está el pago de los compromisos.

Este miércoles Moody's redujo la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3 y modificó la perspectiva de negativa a estable, dejando al país a solo un nivel de perder el grado de inversión.

La agencia atribuyó el ajuste a un deterioro persistente en la posición fiscal, al incremento de la deuda y a las presiones generadas por el respaldo constante a Petróleos Mexicanos.

Asimismo, indicó que el desgaste de las finanzas públicas se intensificó desde 2024 y estimó que continuará por el peso del gasto inflexible, la reducida recaudación tributaria y el apoyo financiero recurrente a Pemex, elementos que han limitado la capacidad del gobierno para contener el crecimiento de la deuda en un contexto de bajo dinamismo económico.

CFE responde a Moody's y reafirma estabilidad financiera

Un día después, la CFE informó que Moody's Ratings anunció esta actualización es parte de la metodología internacional de "techo soberano", y que esta acción implica un ajuste técnico equivalente en la calificación corporativa global de la CFE.

"Es importante señalar que esta actualización responde a factores macroeconómicos y fiscales asociados al soberano mexicano, y no refleja un deterioro en la posición operativa, financiera o estratégica de CFE.

"Actualmente, CFE conserva indicadores consistentes con grado de inversión y mantiene acceso estable a los mercados financieros nacionales e internacionales", dijo.

Dentro de los aspectos que agregó la Comisión y que respaldan su solidez financiera están, su relevancia estratégica para el Sistema Eléctrico Nacional; fundamentales operativos sólidos; un perfil financiero prudente.

También, la capacidad operativa y técnica robusta; un perfil crediticio independiente estable; y una visión de largo plazo alineada al desarrollo energético del país, afirmó la Comisión.

Añadió, que las evaluaciones publicadas por las agencias calificadoras continúan reconociendo a la CFE como una empresa de alta relevancia sistémica, y con capacidad de mantener una operación estable y confiable.

"En este contexto, la CFE reafirma su compromiso con la disciplina financiera, la continuidad operativa y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional, manteniendo condiciones de estabilidad y confianza para usuarios, inversionistas y mercados", concluyó la CFE.

A diferencia de Pemex, la Comisión ya ha comenzado a reportar ganancias netas, pero ha dejado dudas a especialistas por su deuda creciente; su dependencia al gas natural importado; la dificultad que tiene para emprender negocios mixtos con el sector privado en aras de atender la demanda creciente de la energía y que no ha dejado de recibir subsidios federales.