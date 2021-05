Cofece investiga condiciones de competencia en distribución de gas LP

Para determinar si existe competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de Gas Licuado de Petróleo (LP), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio.

La Autoridad Investigadora de la Cofece abrió esta investigación de oficio bajo el expediente DC-001-2021, se trata de un expediente que analizará la problemática nacional.

Sin embargo no debe de entenderse como "un prejuzgamiento sobre la inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado materia de la declaratoria".

En el Diario Oficial de la Federación la Cofece publicó el "Extracto del Acuerdo por el que la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación de oficio a fin de determinar si existen condiciones de competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional".

De acuerdo con la ley una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el período de investigación no podrá ser inferior de quince días ni exceder de cuarenta y cinco días que podrá ser ampliado por una sola ocasión.