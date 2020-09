¿Cómo planear una buena despensa?

Comprar la despensa es una de las tareas que más atención requiere para aprovechar al máximo el dinero y comer más saludable en casa, pero no todo mundo sabe cómo hacerlo.

La temporada de quedarse en casa ha modificado la forma de comprar y almacenar, y para hacerlo con mesura y conciencia hay que seguir algunos consejos.

Alternativa de buen consumo. Expertos en el tema cuentan que es posible ahorrar a la hora de surtir la despensa, una es comprar marcas propias de cada establecimiento. Pero existen trucos para que la despensa rinda más:

Primero, debes revisar la comida que tienes en casa y, si es necesario, hacer limpieza en la alacena; si las cosas caducaron hace tiempo, están ocupando un espacio que vas a necesitar.

Toma nota de los perecederos, pues será lo primero que tendrás que comprar, recuerda hacer una lista con lo necesario y planificar visitas al súper en periodos específicos, para que tu despensa esté siempre fresca y, al mismo tiempo, que esto no se convierta en un gasto innecesario.

Revisa lo que tienes en el congelador e intenta dejar espacio para carnes, pescados y verduras congeladas. Para el caso de los productos no perecederos, puedes calcular qué necesitas comprar para poder comer bien durante más tiempo.

Planificar menús, te será de mucha ayuda, aunque puedes comprar algo extra por si se te antoja experimentar con nuevos sabores e ingredientes.

En tu alacena nunca deben faltar aceite, sal y condimentos que más usas para cocinar. Necesitarás arroz, pastas y legumbres; las lentejas o frijoles son las más fáciles y rápidas de cocinar.

También considera café, té, chocolate en polvo y leche o bien, alguna bebida vegetal, por ser las que más duran. Para ahorrar al surtir tu despensa es importante que concentres tus esfuerzos en cada detalle. Por ejemplo, hay productos que se venden a precios más bajos por unidad que por kilo u otra medida.

"Ten esto en cuenta al comprar, así sabrás qué te conviene más, independientemente de su tamaño o presentación", dicen los expertos.

Además, recuerda que no es recomendable que hagas compras de pánico, no lleves productos en exceso.