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Con carrera y show inauguran puente Nichupté en Quintana Roo

Incluyó eventos culturales y deportivos organizados por el Gobierno estatal

Por El Universal

Mayo 04, 2026 11:46 a.m.
A
Con carrera y show inauguran puente Nichupté en Quintana Roo

Con un público de más de 20 mil personas y como parte de las actividades organizadas por la inauguración del Puente Vehicular Nichupté, el grupo colombiano Morat ofreció un histórico concierto gratuito en un escenario instalado en el agua, en la zona del puente que atraviesa la laguna Nichupté.

Con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el espectáculo musical cerró un fin de semana de celebraciones que incluyó la inauguración oficial con la Presidenta Claudia Sheinbaum, eventos deportivos, recreativos y culturales, organizados por el Gobierno de Quintana Roo.

El grupo Morat ha consolidado su popularidad en América Latina y España con una serie de éxitos de pop-folk caracterizados por letras emotivas y coros pegajosos, las cuales fueron interpretadas en este concierto, entre ellas "Cómo te atreves", uno de sus mayores éxitos que los catapultó a la fama internacional; "Besos en guerra", "Amor con hielo", "Cuando nadie ve", "No se va", "Mi nuevo vicio", "A dónde vamos", "Faltas tú", "Presiento", "506".

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