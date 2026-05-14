Conagua anuncia inversión de 11 mil 972 mdp en obras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el gobierno federal realiza obras de drenaje, saneamiento y desazolve para evitar inundaciones en cada municipio del país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se invertirán 11 mil 972 millones de pesos en 2 mil 300 obras, incluidas en el Valle de México.

Acciones de la autoridad

"El año pasado tuvimos varias inundaciones, afectaciones, particularmente en el oriente de la Ciudad de México y en cinco estados de la República y estamos trabajando ahí y en otros lugares, incluido Acapulco, para dar cauce a los ríos que tengan el diámetro suficiente para poder cantar agua y que no se desborde para afectar a las poblaciones", señaló la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves 14 de mayo, Efraín Morales López, director de la dependencia, indicó que las obras se realizarán en zonas costeras, aledañas a ríos y con drenaje insuficiente. En Palacio Nacional, el funcionario destacó que en la zona metropolitana del Valle de México se implementó un proyecto de obras de prevención de inundaciones en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz.

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Detalles confirmados

La primera es que, el gobierno de la Ciudad de México, ampliar la capacidad de La Laguna de 300 mil a 400 mil metros cúbicos; así como el incremento del Colector Teotongo a 4 mil litros por segundo; del Colector Los Pinos a 3 mil litros por segundo; el Colector Carmelo Pérez a 20 mil litros por segundo; de Cárcamo de Bombeo Bordo de Xochiaca a 16 litros por segundo y la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco.

"Estas obras van a contribuir mucho a desalojar el agua de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y con ello evitar inundaciones, sobre todo por tiempos prolongados. Es posible que en algunos lugares todavía se mantengan afectaciones, pero vamos a poder resolverlo muy rápido", aseguró el funcionario.

También destacó que se llevó a cabo la construcción de 1.8 kilómetros en dos tramos del Colector de Chalco, colocaron casi 7 mil 500 toneladas de tubo en cuatro meses y con ellos se evitaron afectaciones en Chalco el año pasado. Actualmente trabajan en 1.8 kilómetros más hasta llegar al desemboque del río y "con eso quedará resuelto de manera definitiva esta afectación que durante décadas afectó a este municipio", afirmó. Morales López informó que se están invirtiendo del orden de mil millones de pesos en esta obra.

El director de Conagua dio a conocer que se están desazolvando 19 ríos del Valle de México: Hondo, San Joaquín, Totolica, Cuautitlán, Ameca, Verde, Papalotla, Presa Cuartos, Emisor Poniente, Fresnos, Texcoco, Teotihuacán, San Francisco, San Rafael, San Lorenzo, San Javier, San Mateo, Presa Capulín y La Compañía. En total, se contempla el desazolve de 68.4 kilómetros de ríos con una inversión de 312 millones de pesos.

"Otro elemento muy importante es la optimización del sistema de drenaje de la zona metropolitana del Valle de México. En este caso, se llevaron a cabo acciones, sobre todo para dar mantenimiento a los equipos de bombeo que desalojan el agua de la Ciudad y del Estado de México se invirtieron 300 millones. Estamos hablando de más de 60 equipos que están vinculados a protocolo con el Estado de México y la Ciudad de México en donde se activan estos equipos para desalojar el agua de una manera más rápida", expresó.