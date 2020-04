Costo de indemnizaciones a pacientes por Covid-19 alcanza los 200 mdp: Aseguradoras

Del 20 al 27 de abril pasado, el costo de las indemnizaciones por Covid-19 que han llegado a las aseguradoras se disparó 67.7%, alcanzando los 200 millones de pesos, informó Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En conferencia de prensa, la directiva explicó que hasta el momento se tienen registrados 531 casos de clientes que cuentan con seguro de gastos médicos, donde el promedio del costo por tratamiento es de 300 mil pesos.

En el detalle, las cifras de la AMIS muestran un caso de un asegurado cuyo tratamiento tuvo un costo de 14.4 millones de pesos, lo cual puede explicarse a complicaciones en su atención, mayores días de hospitalización, entre otros factores.

La AMIS destacó que en el caso de los asegurados, el mayor volumen en monto de indemnizaciones es en clientes de 40 a 49 años, con lo cual la población no debe confiarse en que la enfermedad tenga mayor impacto en adultos mayores.

Belmar explicó que ante la saturación que empiezan a tener los hospitales privados en la atención a pacientes con Covid-19, las aseguradoras han tenido reuniones de trabajo con dichas instituciones para que fluya la información sobre la capacidad de atención a los asegurados.

"El gran reto que vamos a tener como sociedad es saturación y ahí la sugerencia para los hospitales, más allá del servicio que damos como aseguradoras de tratar de ayudar al asegurado en encontrar toda la bandeja de opciones, si existiese información por parte de los hospitales para ir dando cómo está su capacidad eso sería ideal y es un requerimiento que también le haremos a la asociación de hospitales", dijo la directiva.

En tanto, el director general de la AMIS, Recaredo Arias, explicó que los hospitales privados deberán notificar con detalle qué instalaciones brindarán el servicio para contagios de Covid-19 y cuáles no, a fin de tener una mejor coordinación con las aseguradoras.

"La junta con hospitales privados, les solicitamos para que tengamos una clara idea de la capacidad, que nos mantengan informados de cuáles hospitales no van a recibir pacientes de Covid-19; cuáles hospitales van a tener una atención dual, y cuáles hospitales no están atendido Covid-19 y ellos se comprometieron de tenernos informados y de sus capacidades", dijo el directivo.

Las cifras de la AMIS muestran que ya se tuvieron 6 casos de asegurados que fallecieron, cuyas defunciones alcanzaron un monto total de 726 mil pesos. En promedio, las defunciones tienen un costo superior a los 121 mil pesos.

El organismo dijo que lamentablemente estas cifras se incrementarán en los próximos días.