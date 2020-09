Crimen organizado no da tregua con el saqueo a Pemex

El saqueo a Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte del crimen organizado no cede.

Las tomas clandestinas a ductos de la petrolera repunta y el hurto de pipas que transportan gasolinas y diesel siguen siendo blanco de grupos criminales.

Sin embargo, por estos delitos pocos están en la cárcel, de acuerdo con los registros de la Dirección Jurídica de Pemex.

Información de la petrolera entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, muestra que en agosto reportó 934 tomas ilegales, el número mensual más alto del año, 113 más que un mes antes.

Información de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (SSE) indica que la empresa suma 6 mil 739 perforaciones ilegales en los primeros ocho meses en los 17 mil kilómetros de red de ductos.

Conforme con las estadísticas de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, el crimen organizado realizó en promedio 1.1 tomas clandestinas por hora entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto del año en curso.

Los datos oficiales muestran que de las 934 tomas clandestinas reportadas el mes pasado, Hidalgo encabeza las entidades donde hay mayor presencia de la delincuencia que sustrae combustibles de ductos, con 439 perforaciones, de las cuales 205 se concentraron en los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Tetepango y Ajacuba.

Tlahuelilpan, donde se suscitó una de las explosiones más dramáticas por una toma clandestina en 2019, registró nueve tomas ilegales ese mes.

El segundo lugar lo ocupa Puebla, con 159, seguido por Guanajuato, con 80; Estado de México, con 73; Querétaro y Tamaulipas, con 24 cada una; Veracruz con 22, y Jalisco, con 19, entre las más importantes.

No se salvan. Los registros por el delito de robo de hidrocarburo en su modalidad de ataque contra autotanques muestran que del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de este año, 128 pipas fueron interceptadas para despojarlas del producto que transportaban: 99 el año pasado y 29 en los primeros ocho meses de 2020.

Ese delito le costó a Pemex la pérdida de un millón 162 mil 254 litros de combustibles.

Este año 11 robos fueron en Veracruz y tres en Jalisco, pero es Coatzacoalcos el municipio con el mayor número de robo a autotanques, con siete.

Tijuana, en Baja California; Lagos de Moreno, Jalisco; General Escobedo, en Nuevo León, y Tampico, en Tamaulipas, tuvo dos robos cada uno.

Pocas aprehensiones. El problema no se queda ahí, en los primeros ocho meses dependencias y organismos de seguridad federales, estatales y municipales, así como de seguridad de Pemex, detuvieron y presentaron ante el Ministerio Público a 46 personas por el robo de hidrocarburos, pero sólo 13 están en la cárcel, indican datos de la Unidad de Estadística Jurídica de Pemex.

El número de personas presentadas entre 2016 y agosto de este año suman 473, pero sólo 98 están en prisión, es decir, sólo dos de cada 10 detenidos.