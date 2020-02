¿Cuáles son las marcas más valiosas en México?

En los primeros lugares de las marcas más valiosa del país destacan Corona, Telcel y Bodega Aurrera, de acuerdo con la más reciente edición 2020 del ranking BrandZ Top 30.

El mayor crecimiento en su valor lo tuvo Bodega Aurrera, con 44%, seguido por Liverpool, Sanborns, Aeromexico y Soriana. Además de que en esta lista entraron por primera vez al conteo Chedraui, Lala y Suburbia.

A pesar de que se redujo el valor de la marca, por sexto año Corona se mantuvo como la más valiosa, con un valor de 7 mil 529 millones de dólares, 9% menos con respecto al año pasado.

Si se toma en cuenta como grupo cervecero, ABInveb se mantiene en el Top 30 con sus seis marcas: Corona en el 1, Modelo 4, Victoria 22, León 25, Pacífico 26 y Montejo 30, con un valor de 12 mil 460 millones de dólares.

Telcel alcanzó la segunda posición con un valor de 5 mil 483 millones de dólares y en tercer lugar Bodega Aurrera, propiedad de grupo Walmart, con 5 mil 419 millones de dólares, gracias a su plan de expansión que llevó a una gran apertura de nuevas tiendas.

Después de estas marcas le siguen en orden Cerveza Modelo, Televisa, Bimbo, Liverpool, Telmex, Banorte, Cemex, Tecate, Inbursa, Banco Azteca, Sol, Sanborns, Oxxo, Marinela, Maseca, AeroMexico, Soriana, Elektra, Victoria, Superama, Chedraui, León, Pacífico, Tía Rosa, Lala, Suburbia y Montejo.

La chilena Falabella (No. 7, $5.2 mil millones de dólares) es otra marca de retail que llegó al Top 10, gracias al desarrollo de una plataforma integral digital que maximizó la diversidad de su portafolio e impulsó su estrategia omnicanal. Otros retailers importantes con buen desempeño fueron Líder (No. 13, $3.2 mil millones de dólares), Liverpool (No. 21, $2.4 mil millones de dólares) y Lojas Americanas (No. 39, $1.3 mil millones de dólares,) con un crecimiento de valor de marca del 19%, 10% y 23%, respectivamente.

En el ranking de las marcas más valiosas de Latinoamérica en 2020 de Kantar y WPP aparecen dos instituciones financieras: Bradesco, en el primer siti, o e Itaú, en el segundo. Corona dejó el primer lugar por primera vez en los últimos años y apareció en el tercer sitio, seguida de la también cervecera Skol.

En el ranking se colocó Bodega Aurrerá gracias al crecimiento que tuvo y en el séptimo sitio estuvo otra tienda al menudeo, Falabella; seguidas de cerveza Brahma, los canales de TV Globo y la cerveza Águila.

Otra que ingresó al ranking fue la empresa de e-commerce MercadoLibre, con un valor de 2.5 mil millones dólares y con presencia en 20 países latinoamericanos.

Aparecieron también en el ranking la cadena de supermercados Magazine Luiza, en el 24, y la tienda de ropa y moda rápida Renner, en el 29, ambas marcas brasileñas. Están también Sodimac, Tottus, Ipiranga.

"Con un incremento de valor de marca general del 38%, el sector retail latinoamericano superó a todas las otras categorías en el reporte BrandZ de las 50 Marcas Latinoamericanas más valiosas del 2020, lanzado hoy por WPP y Kantar".