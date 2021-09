Desabasto, por falta de contenedores

Ciudad de México.- La baja disponibilidad de contenedores a nivel mundial puede provocar que haya desabasto de algún producto durante El Buen Fin 2021, ante el incremento de los tiempos de envío, dijo el director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión, Ciencia y Tecnología (Comce), Fernando Ruíz Huarte.

Antes el despachar un contenedor que llegaba al puerto tomaba siete u ocho días y ahora tarda de 15 a más de 20 días, a lo que se le suman los bloqueos de las vías de ferrocarril en Michoacán, por donde pasan los productos que se importan de Asia.

"Por todo esto si puede causar que algún producto no esté en anaquel para El Buen Fin", dijo.

En conferencia de prensa afirmó: "Creo que sí hay un pequeño riesgo de que (no lleguen) algunos productos, si no salieron en tiempo, si no se previeron estos problemas, lo que puede afectar ahorita es por el tema de congestionamiento en los puertos.

Expuso que también por el bloqueo de las vías del ferrocarril en Michoacán se han tenido que usar camiones para mover contenedores pero no alcanzan a cubrir el volumen que se mueve por tren.

La falta de contenedores provocó un aumento de precios para mover mercancía vía marítima, mayores tiempos de espera y todo esto ya provocó aumentos de precios en algunos productos como puede ser en calzado o tenis.