Descarta CCE preocupación por "outsourcing"

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que no les preocupa que en la iniciativa del Ejecutivo se considere al "outsourcing" ilegal como delincuencia organizada, sino lo que pueda detonar dicha sanción.

"Las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99% cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones".

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Salazar Lomelín dijo que lo que les preocupa y se discute con el equipo del Ejecutivo son las causas pueden detonar este tipo de sanciones.

"Es lo que intentamos que quede claro, para que nadie sea sujeto de un abuso en el futuro ni de una interpretación inadecuada".

Señaló que a las empresas les interesa seguir contando con flexibilidad, tener competitividad, modificar nuestras estructuras de trabajo de acuerdo con la oferta y la demanda.

"Siempre estaremos en contra de la ilegalidad y de una empresa que abuse de las libertades del país", insistió.

"Nosotros las hemos explicado y es parte de lo que intentamos que quede clarísimo, para que nadie sea sujeto, ni de una voz en el futuro.