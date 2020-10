Descarta Hacienda un confinamiento total de la economía

Si bien en Europa se están viendo nuevos confinamientos por el rebrote de casos de Covid-19, en México se descarta por el momento un cierre total de la economía, dijo el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González. "En este momento no se han previstos cierres totales o confinamientos, para eso se generó el semáforo por entidades federativas, precisamente para tener una estrategia más definida y regional y cómo los estados van cambiando de color en el semáforo", señaló.

En conferencia de prensa virtual, refirió que aquí el cierre de la economía estará liderado tanto por la secretaría de Salud como la de secretaría de Economía. La SHCP seguirá monitoreando el impacto que esto pudiera tener, manifestó el funcionario durante la presentación de los Informes de Finanzas y la Deuda Públicas. En ese contexto, dijo que no se hará ningún ajuste al pronóstico esperado para el producto interno bruto nacional que es de una caída de -8% para este año, y de un crecimiento de 4.6% para el 2021. Del riesgo de un rebrote, indicó que se está observando sobre todo en Europa, pero sin la misma intensidad de mortalidad como cuando inició la pandemia.

Lo anterior está obligando a algunos países a cerrar sus economías y a decretar confinamientos, sin embargo, consideró que no se prevé que vayan a ser como los que vivimos en meses pasado. "Los confinamientos van a ser parciales o perimetrales, esas son las decisiones que está tomando Europa", puntualizó.

Comentó que en México, y en Latinoamérica en general, tuvimos la suerte de que el virus llegó con un rezago, lo que nos permitió ver el tipo de medidas que se están tomando en otros países. Respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y sus efectos sobre los mercados, Yorio González, consideró que es de esperarse cierta volatilidad del tipo de cambio, como sucede cada vez que hay un cambio de gobierno. Y en esta ocasión, será en función de qué tan cerrada será la elección, pero sea cuál sea el resultado, la SHCP se mantendrá atenta para actuar en caso de que sea necesario que se reúna la Comisión de Cambios. En ese sentido, afirmó que México no está considerando usar la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional.