Deuda global alcanza récord histórico: alerta Instituto de Finanzas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- De enero a marzo de 2026, la

alcanzó un

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de casi 353 billones de dólares, es decir un aumento de 4.4 billones de dólares, el quinto trimestre consecutivo de incremento, destacó el(IIF por sus siglas en inglés).La deuda del gobierno de México se colocó en 49.2 como porcentaje del producto interno bruto (PIB), un nivel mayor al que tenía en igual periodo de 2025 cuando representaba 46.8% del tamaño de la economía.Advirtió que si el conflicto en Medio Oriente persiste, lasprolongadas repercutirán en los costos de endeudamiento, especialmente en el tramo largo de la curva.Incluso, alertó, si losno actúan con decisión para controlar la inflación, ya que cada vez más están limitados por el aumento de laSegún elque dio a conocer este miércoles titulado "Deuda récord, mercados resilientes: ¿optimismo justificado?", las crecientes(impulsadas por el alza de los precios de la energía y los alimentos) obligarán a muchos países, especialmente a los importadores de energía, a mitigar el impacto económico mediante medidas de apoyo fiscal.No obstante, enfatizó que eso provocará, uny un aumento de la deuda, sobre todo en loscon reservas fiscales limitadas.Hacia adelanteque el panorama para el endeudamiento mundial no es favorable porque los riesgos son reales.De cara al futuro, el IIF prevéen las que se incluye el envejecimiento de la población, el aumento del gasto en defensa, las necesidades de seguridad y diversificación energética, la ciberseguridad y el gasto de capital relacionado con laTodo lo anterior, afirmó, elevará los niveles dey corporativa a medio y largo plazos, advirtió el instituto que agrupa a las entidades financieras más importantes en el ámbito internacional.Ponderó que el reciente conflicto en Medio Oriente intensificará aún más algunas de estas. Sin embargo, a, la trayectoria de la acumulación de deuda dependerá significativamente de diversos factores.------Los más endeudadosAl desglosar la deuda por países en términos absolutos, señaló que el aumento se ha concentrado en, impulsado principalmente por el endeudamiento público.Un hecho destacable a principios de 2026 fue la fuerte aceleración de la acumulación de deuda por parte de las empresas no financieras chinas (en su mayoría estatales), que superó significativamente elenFuera de estas dos economías, la deuda en losdisminuyó ligeramente, mientras que la deuda total en los, excluyendo a, aumentó modestamente hasta un récord de 36.8 billones de dólares, siendo los gobiernos los responsables de la mayor parte del incremento.Como porcentaje del PIB, lase ha mantenido relativamente estable en torno al 305 % desde principios de 2023.