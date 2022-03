Dos de cada tres mexicanos no tienen planeado viajar en Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Luego de dos años de pandemia, el Covid continúa siendo un factor clave que impacta en la vida cotidiana de los mexicanos, reduciendo su capacidad adquisitiva y alentando a no viajar, revela un sondeo de HelloSafe, plataforma global de comparación de aseguradoras que opera en el país.

Uno de los datos más sorprendentes es que solamente 13% de los encuestados tiene planeado viajar en Semana. Aun así, existe un 22% de las personas consultadas que todavía se está replanteando el hecho de viajar.

No obstante, la mayor parte de los participantes lo tienen claro: el 65% (casi dos de cada tres) ha decidido que no realizará ningún tipo de viaje durante Semana Santa, ni siquiera dentro de México.

Dichos resultados se deben, en gran medida, a las diversas restricciones que aún se aplican en determinados países a la hora de viajar, a causa del Covid, pero también al elevado precio de muchos boletos de avión.

La pandemia ha causado una serie de estragos que han minado la capacidad adquisitiva de muchas personas, por lo que las posibilidades de viajar se han visto realmente reducidas.

Según el estudio de HelloSafe, los mexicanos barajan varios aspectos antes de elegir su destino de vacaciones. Algunos de los más reseñables son: la ubicación, el idioma, el clima o el presupuesto.

De hecho, el 72% de los encuestados coinciden en que el presupuesto debe ser el punto número uno a la hora de organizar cualquier viaje.

Sin embargo, este no es el único aspecto a tener en cuenta. Un 18% de los mexicanos consideran que el clima es un elemento bastante importante a la hora de viajar, así como la lengua que se hable en dicho país, según un 7%, y la cercanía del destino, de acuerdo con el 3%.

Elegir próximo destino

La elección de un viaje puede ser un tema bastante controvertido. Sin embargo, la sociedad mexicana lo tiene claro. La mitad de los encuestados han elegido su propio país para realizar cualquier tipo de viaje. De hecho, para esta Semana Santa, en caso de realizar algún viaje, este sería dentro de México.

Asimismo, la otra mitad de participantes elegirían otros destinos cercanos, como es el caso de Estados Unidos (20%), otros países de Latinoamérica (17%) o, en menor medida, el viejo continente, Europa (13%).

Además, cuando se les preguntó acerca de sus destinos soñados, ciertos lugares se repitieron en la lista de manera continuada. Países como Canadá, Japón o Grecia también tuvieron gran apoyo en dicho ranking. Sin embargo, los tres destinos más repetidos entre los encuestados fueron: Cancún, Nueva York y París.