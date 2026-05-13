Ebrard advierte que revisión T-MEC no cerrará rápido en México

Ciudad de México, 13 may (EFE).- El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó este miércoles que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) difícilmente tendrá un cierre rápido y planteó como prioridad reducir la incertidumbre, mientras México busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas.

Marcelo Ebrard anticipa duración prolongada de revisión T-MEC

"Pensar en un cierre rápido" del acuerdo, dijo Ebrard, implicaría llegar al 1 de julio, hacer reuniones y anunciar que el tratado se extiende 16 años, un escenario que calificó como "ideal", pero que no ve probable.

"Ese (escenario) yo no creo que vaya a suceder", afirmó durante una sesión de preguntas tras participar en el foro Construyendo Oportunidades, organizado por periódico El Financiero en Ciudad de México.

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El funcionario sostuvo que, tras escuchar declaraciones de Jameson Greer, "la revisión podría tomar más tiempo" e incluso derivar en evaluaciones periódicas no concluyentes durante los próximos 10 años.

"¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reducir el nivel de incertidumbre", señaló Ebrard, quien insistió en que no prevé "un escenario de cierre muy pronto".

México impulsa relocalización y fortalece comercio internacional

Además, situó la revisión del T-MEC dentro de un momento de "despliegue comercial" para México, con tres fechas inmediatas: la firma del acuerdo con la Unión Europea el 22 de mayo, el inicio de conversaciones formales con Estados Unidos el 27 de mayo y misiones comerciales a China e India durante el mismo mes.

Ebrard afirmó que México llega a la negociación con una posición relevante porque es el mayor socio comercial de Estados Unidos: le compra más que China, Japón y Alemania juntos y es el décimo país exportador del mundo.

El objetivo, dijo, es tener "un mejor trato comercial con Estados Unidos que cualquier competidor", en un contexto en el que Washington reorganiza su política comercial mediante aranceles y condiciones diferenciadas por país.

Pese a ese entorno, Ebrard aseguró que las exportaciones mexicanas no han tenido la caída que algunos preveían y sostuvo que el país conserva una buena posición relativa frente a otros proveedores.

La apuesta mexicana, añadió, pasa por atraer a Norteamérica producción que hoy se realiza en Asia, en sectores como farmacéutica, dispositivos médicos, semiconductores, electrónica, robótica y equipos para centros de datos.

Ebrard dijo que Estados Unidos busca reducir dependencias superiores al 80 % en fármacos y equipos médicos, y citó también el caso de ingredientes farmacéuticos activos provenientes de India y China.

El secretario agregó que México tiene infraestructura, personal directivo, capacidades productivas y menores costos para absorber parte de esa relocalización.

También descartó un deterioro en la relación comercial con Estados Unidos y aseguró que ambos países mantienen comunicación casi diaria.

Sobre Canadá, dijo que aún no hay fecha definida para una mesa específica, aunque México mantiene conversaciones para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales.