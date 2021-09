"Efecto ilusorio, baja en inflación por precios de Gas Bienestar"

Aunque en el corto plazo podríamos ver una reducción en la inflación por el impacto de los menores precios de venta al público con Gas Bienestar, podría ser sólo un efecto ilusorio, advirtió el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath.

"Muy corto en el plazo quizá sí estamos evitando esta baja en la inflación, pudiera ser algo ilusorio, y no creo que pueda ser permanente", aseguró durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación.

Expuso que si bien se puede ver una disminución en el corto plazo, se debe tomar en cuenta la experiencia internacional cuando hay un control de precios sobre bienes y servicios.

"Hay una larga experiencia internacional sobre los controles de precios, al final de cuentas no terminan funcionando, crea toda una cantidad de distorsiones entre las más conocidas, puede crear escasez", manifestó.

Incluso dijo que pudiera darse el caso de que los mismos distribuidores del gas de la empresa que creó el gobierno federal para contener el incremento que se ha visto en los mercados, estarían dando menos litros de los que dicen.

Advirtió que poner precios fijos crea distorsiones, genera escasez y a la larga no es la manera adecuada para evitar el aumento en los precios, dado que hay cambios importantes en el plano global y más en ese tipo de bienes.