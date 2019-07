El 41% de cibernautas mexicanos usan apps de transporte

Cuatro de cada 10 usuarios de internet en México usan soluciones de transporte en línea, según el estudio de Movilidad del usuario mexicano.

En conferencia de prensa, Renato Juárez, vicepresidente de Investigación de la Asociación de Internet.Mx, mencionó que 57% de los usuarios de estas plataformas las utilizan porque las consideran seguras y 56% las perciben convenientes.

Respecto al 59% de los cibernautas que no usan estas apps, Juárez comentó que no acceden a ellas por falta de información pues la encuesta reveló que 48% prefieren usar el auto y 23% indica que no les da confianza usar las plataformas de transporte en línea.

Sobre la imposición de impuestos a plataformas digitales como las de movilidad, Julio César Vega, director de la Asociación de Internet.Mx, comentó que analizan las distintas iniciativas sobre esta tasa impositiva y buscan que exista un mejor marco regulatorio en este sentido.