El 76% de los empleados quieren regresar parcialmente a la oficina

De acuerdo con un análisis sobre el impacto del modelo híbrido de trabajo en el sector de oficinas, 76% de los trabajadores quiere regresar a trabajar bajo un modelo híbrido, es decir, dos días a la semana desde casa y el resto en oficina.

Mientras que el 20% de la fuerza laboral quiere regresar de tiempo completo a la oficina y solo 4% de los trabajadores ya no quiere regresar a la oficina.

Jimena Fernández, directora de Diseño, Interiores y Arquitectura de Waremalcomb, dijo que las empresas que ya trabajaban bajo un esquema flexible antes de la pandemia podrán implementar el modelo híbrido de manera más ágil.

Sin embargo, para las empresas con un modelo de trabajo tradicional de tiempo completo en la oficina, será más complicado.

"Las (empresas) de modelo tradicional tienen que cambiar sus oficinas porque la función, bienestar y adn de la marca convenzan a la gente de regresar a la oficina", comentó.

Fernández destacó que la oficina es un catalizador de la creatividad, innovación, para entrenar a la gente viendo cómo responde se jefe a determinados problemas.?"A la oficina vamos a aprender lo que nos gusta hacer y de la gente que nos inspira. Necesitamos regresar a un espacio colaborativo, no a un club social", indicó Fernández durante en foro organizado por JLL.

Arturo Bañuelos, director ejecutivo de la Dirección de Administración de Proyectos y Desarrollo de JLL, destacó que en el primer trimestre de 2021, la vacancia de las oficinas se incrementó un 40% en la Ciudad de México, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Esto significa que hay 1.6 millones de metros cuadrados disponibles de oficinas.

"Muchas empresas han tomado la decisión de no renovar su contrato dejan la oficina y se hacen más chicas. Muchas veces por cuestiones económicas", explicó.

También hay empresas que están disminuyendo su espacio ocupado de 10 mil a 3 mil metros cuadrados.

Adrián Ruano, director general de ATXK, dijo que las oficinas post pandemia contarán con terrazas techadas para que el personal pueda trabajar al aire libre sin cubrebocas, sillas ergonómicas, y con elementos que mejoren el sonido para las juntas virtuales como paneles acústicos, tapetes, alfombras y mejor iluminación. El aire acondicionado también debe ser más silencioso.

JLL considera que la vacancia de 1.6 millones de metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México ya no va a incrementar, pues se están incorporando empresas nuevas al mercado.?"Algunas ya estaban reduciendo su espacio de trabajo desde antes de la pandemia como EY que ya tenía un modelo híbrido de trabajo y ahora se va a intensificar, pero no va a disminuir tanto", dijo Bañuelos.

En el caso de We Work ahora está apostando a que muchas empresas tratarán de tener a sus empleados más cerca de sus hogares.

También hay proyectos de dos torres de oficinas donde permanecerá una y la segunda se está analizando si se convierte en hotel, vivienda, hospital, centro comercial u otra cosa.