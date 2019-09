El Gobierno británico propone subir el salario mínimo tras el "Brexit"

MANCHESTER, Reino Unido (EFE).- El ministro de Economía británico, Sajid Javid, propuso este lunes subir el salario mínimo en el Reino Unido hasta 10.50 libras por hora en los próximos cinco años, al tiempo que recalcó que el país abandonará la Unión Europea (UE) dentro de un mes "con o sin acuerdo".



"Durante los próximos cinco años convertiremos al Reino Unido en la primera gran economía del mundo que acaba por completo con los bajos salarios", declaró Javid ante los afiliados del Partido Conservador, que celebra en Manchester su conferencia anual.

El ministro quiere incrementar el salario mínimo desde las 8.21 libras por hora actuales y reducir además la edad mínima para que se aplique ese límite, desde los 25 hasta los 21 años.

Javid confirmó asimismo que prepara un plan para invertir 29 mil millones de libras en carreteras durante los próximos cinco años.

"Los beneficios completos de nuestra revolución en infraestructuras quizás no se noten durante un tiempo, pero el trabajo debe empezar aquí y ahora", subrayó.

El ministro recalcó que ha reservado 4 mil millones de libras este año para acometer los preparativos para un eventual "brexit" sin acuerdo.

Aseguró además que el Gobierno ha acordado garantizar a las regiones del Reino Unido que compensará los 4,300 millones de libras en fondos directos de la Unión Europea que reciben hasta ahora tras la salida del bloque comunitario.

"En mi vida no me había encontrado con un momento político como este. Seremos recordados según respondamos. Y vamos a cumplir nuestro deber, con responsabilidad, con firmeza y democráticamente", declaró Javid.

"Y eso empieza materializando el 'brexit'. Vamos a salir de la Unión Europea. Es una cuestión de días, de 31 días, con acuerdo o sin acuerdo", subrayó el ministro, entre los aplausos de los afiliados "tories".

Antes de su discurso, en una entrevista con la cadena BBC, admitió que no puede calcular con detalle cuál sería el impacto de abandonar la EU sin un pacto para la economía británica.

"No creo que nadie conozca la respuesta completa y adecuada a esa cuestión", argumentó Javid, lo que provocó una crítica por parte del portavoz económico laborista, John McDonnell.

"El ministro no ha querido decir cuál sería el coste real de un 'brexit' sin acuerdo, o cómo impactaría en nuestra economía. O bien no tiene ni idea, o bien no está siendo sincero", señaló McDonnell.