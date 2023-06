El Portón: La sombra de Vips no dejó crecer a la marca: analistas

A-AA+

La sombra de los restaurantes VIPS opacó al Portón luego de que en 2014 ambas marcas fueran adquiridas por Alsea. A pesar de los esfuerzos de la operadora de restaurantes por consolidarla, recientemente optó por deshacerse de las 15 sucursales aún existentes.

"A El Portón no le está yendo bien. Te puedo decir abiertamente que las tiendas de El Portón son tan similares a las de Vips, que no hemos podido comunicarle al consumidor que somos una marca distinta y su ubicación estaba muy cerca de otra de nuestras marcas, Vips", explicó en 2019 a analistas el presidente del consejo de administración de Alsea, Alberto Torrado.

Alsea apostaba por invertir para cambiar la marca a Corazón de Barro y renovar menús en El Portón. Sin embargo, drásticamente fue cerrando sucursales. De 85 que se contabilizaban al momento de su adquisición en 2014, a 2019 se tenían solamente 46, y en medio de la pandemia de Covid-19 se redujeron a las 15 que operan en la actualidad.

El Portón inició operaciones en 1978, como parte de la expansión en el negocio de restaurantes de Aurrera, de la familia Bailleres. Junto a VIPS y otras marcas fue operado por Walmart de México hasta su venta en 2014 a Alsea.

Luego del anuncio a la Bolsa Mexicana de Valores por parte de Alsea, varios analistas han comentado que no tendrá mayor efecto en el negocio de la firma y que el mensaje va en línea con la estrategia que ha delineado la operadora.

"Consideramos que es una noticia neutral para la emisora, ya que las unidades vendidas representan sólo 1% de los ingresos de Alsea en México", dijo Actinver.

Para Intercam, el anuncio está alineado con la estrategia que ha comunicado la administración de Alsea de reestructurar el portafolio de marcas y buscar eficiencias en el mismo para incrementar su rentabilidad.

Así, la empresa lleva a cabo desinversiones de ubicaciones y marcas que no muestran una fácil escalabilidad, y el cierre de restaurantes cuyos resultados no son lo suficientemente altos como para mantener la rentabilidad de la empresa en un nivel deseable.

Intercam recordó otras desinversiones que ha hecho Alsea en años recientes. En enero de 2020, la firma puso fin a las operaciones de La Vaca. En septiembre de dicho año, decidió cerrar los restaurantes de comida asiática Wagamama en Madrid.

En enero de 2021 Alsea también confirmó la venta de su cadena Cañas y Tapas en Europa.