"En medio del 'terrorismo fiscal', entidades dan apoyos", dice Canacintra

En medio del "terrorismo fiscal" del que son objeto las empresas, hay un respiro, ya que 19 entidades dan apoyos "adecuados", 8 "medios" y 5 no ofrecen absolutamente nada, dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Sinaloa y Tabasco decidieron no otorgar ningún apoyo a trabajadores y empresarios, ya sea diferimientos en los pagos de impuestos de nóminas o créditos para conservar empleos, explicó.

Mientras que "hay 19 estados con un adecuado paquete de medidas": Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Por ejemplo, para créditos: Jalisco dio mil millones de pesos; Chihuahua 500 millones de pesos; 300 millones Morelos y otro monto igual el Estado de México; Zacatecas 70 millones, Nuevo León 2 mil millones de pesos; Oaxaca 100 millones de pesos y Baja California 18 millones.

Los cuales dan descuentos y diferimientos en impuestos estatales, municipales, como nómina y ecológicos; apoyos de créditos hasta 100 mil pesos al menos al 20% de las micro y pequeñas empresas, también medidas de apoyo extraordinario como transferencias directas, subsidios de servicios, condonación en pagos de derechos e impuestos.

Otras ocho entidades dan algún tipo de apoyo de los anteriormente mencionados, como lo hacen Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Los cinco estados que no apoyaron no los han dado "por motivación política" porque el gobierno federal no les ha dado la venia, agregó.

Conforme pase el tiempo más trabajadores van a ir perdiendo empleo y más empresas van a cerrar definitivamente, afirmó Castellanos.

En medio de todo ello existe un "terrorismo fiscal", ya que el SAT envía requerimientos de pago a través del buzón tributario o correo electrónico, incluso en contra de aquellas empresas que ya pagaron sus impuestos, además de que no consideran que hay negocios que no recibieron ni un peso de ingresos en abril y no tienen para pagar.

Según el líder de la Canacintra "no podemos culpar a la pandemia del mal crecimiento económico que ya teníamos", a lo que se le añaden las consecuencias de una política hostil hacia el sector privado.

Dijo que "si el presidente decide hacer caso omiso (a las peticiones del sector privado) y seguir con sus recetas tomará la decisión de asumir los costos políticos y las consecuencias económicas de su actuar".

Sin embargo, dijo que han "sacado apoyos a cuentagotas", como las facilidades de pagos que les dio el Infonavit; o los 25 mil pesos de crédito que se dará a las micro empresas, sin embargo, esa cantidad no será suficiente ni para pagar impuestos ni salarios.

Hace falta mayor esfuerzo del gobierno federal, porque "de nada sirve dejar que se mueran las empresas y luego rescatarlas, el 80% de las pymes duran 2 o 3 años y luego mueren, y tener empresas que tienen 10, 8 años o 5, y que su modelo de mercado es exitoso, sería contrasentido dejar que mueran para luego dejar que lleguen otras".