Escándalo pega a Nvidia
Indagatoria por presunto espionaje afecta sus acciones
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Nueva York, NY.- Las acciones de Nvidia se desplomaron más de 5% el lunes luego que el fabricante de chips informáticos, pieza central de la carrera por la inteligencia artificial, abrió una investigación sobre informes de que el director general, Jensen Huang, fue "blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjero".
El anuncio de Nvidia sobre la pesquisa se produjo después de que Huang reconoció que tuvo una relación íntima con una ejecutiva empresarial que, según The New York Times, la inteligencia de Estados Unidos determinó que estaba recopilando información para China.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China desestimó las acusaciones de espionaje y las calificó de campaña de difamación contra Beijing.
Los microprocesadores de Nvidia impulsan muchos de los centros de datos y sistemas informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sus procesadores avanzados también han sido un foco de las restricciones de exportación de Estados Unidos destinadas a limitar el acceso de China a tecnología de semiconductores de vanguardia.
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Hay una posibilidad pequeña de que Huang sea destituido o renuncie al cargo de CEO, escribió Dan Ives, socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co., al señalar que Huang "no es reemplazable".
"Tras la Ola Azul de la semana pasada, esto también aumentará el impulso para un mayor escrutinio regulatorio en Washington, especialmente en torno a China y las restricciones a los chips", escribió Ives.
Aun así, Ives indicó que existe un riesgo, ya que Huang podría ser removido como director general dependiendo de la investigación de la junta directiva, y que esto seguirá siendo un lastre para las acciones.
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