Escasez de chips pega a autos económicos

Aquellas personas que tienen la intención de comprar su primer auto se enfrentan a una dura realidad, por la escasez de semiconductores ocasionada por la pandemia de Covid-19: ya no hay autos de menos de 200 mil pesos en el mercado mexicano.

Los autos subcompactos, los más pequeños y económicos, han sido los más afectados por la pandemia, pues la escasez de semiconductores ha orillado a los fabricantes a privilegiar la producción de vehículos de mayor valor, como las camionetas SUVs o las pick ups.

De acuerdo con la consultora IHS Markit, antes de la pandemia el segmento de autos subcompactos representaba 30% de las ventas totales de vehículos en el país, pero el año pasado su participación bajó a 25%.

"Entramos en una nueva realidad donde el segmento de subcompactos ya no va a ser tan fuerte", explicó Guido Vildozo, gerente senior de IHS Markit, durante un seminario organizado recientemente por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

"Las automotrices están descubriendo que durante la pandemia han logrado vender vehículos de un valor mucho más alto, como las SUV subcompactas como la Kicks y SUV compactas como CX-5 y Rav 4, es poco probable que vayamos a ver un repunte en el tema de subcompactos", dijo.

El año pasado, General Motors (GM) confirmó la salida del mercado de los modelos Chevrolet Spark y Chevrolet Beat, dos de los subcompactos más baratos.

El adiós del Beat se debe a que GM vendió la planta de manufactura donde se fabrica este modelo, ubicada en Talegaon, India, y en el caso del Spark, se descontinuó por la estrategia de enfocarse a SUVs y sedanes.

En 2020, Honda también dejó de comercializar el Fit, su modelo de entrada. Ante ello, Vildozo anticipa que otras automotrices dejarán de vender autos subcompactos.

La falta de una oferta robusta de subcompactos ocasionará una recuperación más lenta del mercado automotriz mexicano.

IHS Markit estima que este año se venderán entre un millón 100 y un millón 150 mil autos nuevos en el país, apenas 4 o 5% más contra 2021.

El año pasado, se comercializaron 283 mil 849 autos subcompactos en el país, casi el mismo volumen que en 2020, cuando la industria mantuvo paradas las plantas durante un par de meses.

Los subcompactos más vendidos fueron el Aveo, Río, March, Vento y Beat.

IHS Markit considera que las marcas chinas como JAC, Changan y Baic serán las que aprovecharán la falta de producto de otras automotrices, ya que los fabricantes del país asiático no tienen problemas de suministro de semiconductores y, por lo tanto, escasez de modelos.

En Chile y Colombia, las marcas chinas fueron las que impulsaron las ventas de autos durante 2021.

No obstante, para que una marca china logre alcanzar 5% de participación del mercado mexicano, al igual que Hyundai o KIA, tendrían que invertir unos mil millones de dólares para instalar una planta en forma en el país, comentó Vildozo.