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Estados Unidos limita envío de remesas y afecta comercios en México

Las nuevas medidas de Estados Unidos podrían reducir hasta 20% las remesas formales hacia México.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 08:09 p.m.
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Estados Unidos limita envío de remesas y afecta comercios en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Los cambios que anunció Estados Unidos (EU) para controlar el envío de remesas reducirá el consumo popular y afectará a tienditas y comercios de menor tamaño, dijo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

      Impacto en la comunidad

      En un comunicado, el presidente de la Alianza, Cuauhtémoc Rivera, explicó que las nuevas medidas promovidas por el gobierno estadounidense para el envío de remesas hacia México "representa un golpe directo a millones de familias que dependen de esos recursos para sostener su consumo esencial: alimentación, salud y educación".

      Ello porque se prevé que con las restricciones estadounidenses se podrían reducir las remesas en hasta 20% en el flujo formal de envíos hacia México, de acuerdo con los expertos.

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      Acciones de la autoridad

      Agregó que la medida entrará en vigor entre septiembre y octubre de este año provocará que se "reduzca aún más el consumo popular, golpeando la ya frágil operación comercial del canal tradicional y poniendo en riesgo la permanencia de miles de pequeños negocios".

      La Alianza añadió que "esta política contra las remesas no sólo afecta a México y a las familias migrantes, sino que también amenaza la estabilidad económica, debilita el consumo interno y erosiona los principios de integración y cooperación que dieron origen al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y al florecimiento de la zona comercial más pujante del mundo: Norteamérica".

      Dijo que una "relación comercial sana y duradera no puede construirse bajo amenazas, castigos ni condiciones de sometimiento sino sobre bases de respeto mutuo, corresponsabilidad y beneficio compartido".

      Agregó que preocupa "que una parte importante de ese flujo económico buscará nuevas formas de envío mediante intermediarios, conocidos, "shuttles", mecanismos alternativos que cobrarán comisiones más altas y abrirán la puerta a fraudes, robos y abusos contra los trabajadores migrantes y sus familias".

      Recordó que el año pasado, México recibió en remesas más de 61 mil millones de dólares, lo que nos ubica como una de las principales fuentes de ingreso nacional. Estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit y Guanajuato, entre otros, dependen "significativamente" de estos recursos que envían los connacionales, "ya que miles de hogares sobreviven gracias al dinero enviado por sus familiares que trabajan en Estados Unidos".

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