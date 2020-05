Hot Sale 2020: 5 compras para la "nueva normalidad" por coronavirus

En medio de la cuarentena por el coronavirus, del 22 de mayo al 1 de junio se realiza el Hot Sale 2020 en México.

Ante la pandemia de Covid-19, quedarse en casa y evitar aglomeraciones son las dos principales razones por las cuales los consumidores mexicanos han incrementado sus compras por internet, revela un reporte de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

El Hot Sale es la campaña de ventas online más grande del país, la cual surgió en 2014 con la intención de fomentar el comercio electrónico en México.

En el Hot Sale 2020 participan cerca de 400 empresas con diversos productos o servicios tales como: viaje, electrónica y tecnología, ropa y calzado, muebles y hogar, deportes, infantil, mascotas, belleza, alimentos y bebidas, entretenimiento, servicios financieros, entre otros.

Un dato adicional del Hot Sale 2020 es que, a diferencia de ediciones anteriores, no durará solo cinco días y las promociones se alargarán otros días más.

El consumo ayuda a la reactivación económica, pero es muy importante realizar compras planeadas e inteligentes durante este Hot Sale. Por esa razón te brindamos algunas ideas al respecto.

Compras inteligentes en el Hot Sale...



Caminadora eléctrica o mecánica para estar en forma

México se encuentra aún en la etapa de cuarentena debido a la contingencia del coronavirus. Pasarán varios días antes de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, e iniciemos lo que las autoridades llaman "nueva normalidad".

Nuestra casa en este momento y por varias semanas será el lugar para ejercitarnos. Ante esa nueva normalidad una de las mejores compras que se puede realizar es una caminadora eléctrica o manual.

La diferencia entre una caminadora mecánica o eléctrica, es que la primera trabaja con una cinta que es operada por la propia fuerza del movimiento de los pies.

¿Qué es mejor, una caminadora eléctrica o mecánica? Si tienes presupuesto, te recomendamos que compres una eléctrica, ya que la manual puede tener mayor impacto en las articulaciones de las rodillas y cadera, debido a que no tiene cinta amortiguada.

Hay varios factores a considerar en la compra de una caminadora. Los principales son:

Presupuesto: hay caminadoras desde 5 mil pesos, en el caso de las manuales. Hasta más de 100 mil en las que son eléctricas y muy sofisticadas.

Motor: Unas de las piezas importantes en la caminadora es el motor. Al momento de escoger este aparato de ejercicio debes saber cómo lo vas utilizar, si únicamente para caminar o correr y caminar. Los rangos de potencia más comunes del motor de la caminadora van de los 0.75 hp (caballos de fuerza) hasta los 4 hp.

Si tu idea es hacer ejercicio intenso en la caminadora lo recomendables es tener un motor fuerte, con al menos 2 hp. Las caminadoras de uso doméstico por lo que general cuentan con un motor de corriente continua, pero si adquieres una profesional ésta debe llevar un motor de corriente alterna. Para que tengas una idea, las caminadoras de corriente alterna se utilizan en los gimnasios, las cuales permiten varias horas seguidas.

Características adicionales: Hablemos del equipamiento que tiene las caminadoras. Las caminadoras más sencillas están equipadas con una pantalla simple, donde se puede ver el entrenamiento que se realizó. Mientras que las caminadoras más sofisticadas traen pantallas a color donde se puede ver tantos los programas y entrenamientos, acceder a internet y ver la televisión mientras se entrena.?Estas caminadoras te permiten vincular tu celular, smartwatch o tablet, ver los parámetros de entrenamiento y acceder a las rutinas e historial de los progresos que se tienen.

Un plus que pueden tener las caminadoras son los sistemas de emergencia para evitar accidentes o detener el aparato en caso de algún imprevisto; algunas permiten detectar los ritmos cardíacos.

Así que analiza y compara los descuentos o promociones que se ofrecerán en el Hot Sale 2020 para adquirir la caminadora que más te convenga.



Oxímetro de pulso para tu salud

En estos momentos de confinamiento por el coronavirus Covid-19, la salud es primordial.

Una inversión inteligente es un oxímetro de pulso, el cual se puede adquirir en farmacias con ventas en línea o tiendas de comercio electrónico que participan en el Hot Sale

No debemos olvidar que uno de los síntomas graves del coronavirus es la dificultad para respirar, y por tanto una baja oxigenación en sangre.

El oxímetro de pulso sirve para medir la saturación de oxígeno en la sangre, así como el pulso de la persona.

Estos aparatos son muy sencillos de utilizar: basta con colocarlo en tu dedo índice y esperar unos segundos para que se realice la medición.

Su costo va de 800 a más de 2 mil pesos.



Termómetro infrarrojo o digital

Otro de los primeros síntomas de Covid-19 es la fiebre. Así que contar con un termómetro en casa es indispensable.

Invertir en un termómetro digital o infrarrojo es una inversión inteligente para tu salud y la de tus familiares.

El termómetro infrarrojo o láser ofrece la ventaja que para realizar la lectura de temperatura no implica contacto físico.

En las tiendas virtuales participantes del Hot Sale 2020, el termómetro sin contacto tiene un costo entre 800 pesos a 3 mil 200 pesos.



Laptop o computadora para el home office

Si hay una realidad que llegó para quedarse con el coronavirus, es la del home office y las clases en línea.

Con el Covid-19, miles de empresas tuvieron que mandar a sus empleados a realizar trabajo desde casa; lo mismo ocurrió con las escuelas de todos niveles. Y esto es algo que continuará con la nueva normalidad. Es por esa razón que invertir en una nueva laptop o una computadora es una buena opción.

Una laptop nueva puede ser una herramienta importante para optimizar tu trabajo desde casa. Si hay estudiantes en el hogar, puedes checar las computadoras escritorio, que ofrecen soluciones ante la necesidad de tomar clases y entregar tareas por internet.



Productos de limpieza para el hogar

Esta sugerencia no es una invitación a realizar compras de pánico, como las de papel higiénico que se dieron hace varias semanas.

Pero, aprovechar las promociones del Hot Sale 2020 para comprar productos de limpieza es una compra inteligente ante la nueva normalidad por el coronavirus.

Piensa que durante los próximos meses (quizá años, no exageramos), habrá que mantener las prácticas de sanitización en hogares, oficinas y vehículos, con productos como cloro, alcohol, limpiadores, agua oxigenada, etc.

El Hot Sale 2020 es una buena oportunidad para aprovechar las promociones en la venta de estos productos.