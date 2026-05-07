Hot Sale 2026: Consumidores alistan compras de hasta 10mp

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El

, que se realizará

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, prevé una buena participación de consumidores digitales en México, impulsada por descuentos, promociones y un mayor uso de herramientas de(IA) durante el proceso de compra, informó la(AMVO).De acuerdo con estimaciones del organismo,digitales realizarán alguna compra durante la campaña, mientras que una parte importante contempla gastos de hasta 10 mil pesos o superiores.De acuerdo con el director general de la asociación,, las perspectivas para esta edición son positivas debido al crecimiento que mantiene el comercio electrónico, la participación dey una mayor preparación de las empresas en temas de inventario, promociones y logística.El directivo explicó que las compañías han fortalecido su planeación para atender la demanda durante la campaña, mientras que los consumidores muestran una mayor confianza en las promociones y en los"Este año esperamosy vemos a las compañías más preparadas, con unay ofertas. Además, hay mayor confianza de los consumidores por la transparencia en promociones y métodos de pago, así como unae informada a través del canal digital", afirmó Blaise.La AMVO destacó que actualmente sólo 10% de las empresas mexicanas participa en este tipo de, por lo que aún existepara futuras ediciones.Las primeras proyecciones para elindican que 48% de los consumidores planea gastar entre 3 mil y 9 mil 999 pesos; 30% considera desembolsar más de 10 mil pesos y 17% prevé compras menores a 2 mil 999 pesos.-----¿Qué buscan comprar los consumidores en elEntre las categorías con mayor intención de compra se encuentrancelulares, ropa, calzado, aparatos de audio, televisores, videojuegos, boletos de avión yy cuidado personal.Lossobre el precio original serán el principal incentivo de compra, ya que 86% de los consumidores los considera el beneficio más atractivo. Le siguen el, con 40%; las, con 39%; los incentivos de producto, con 30%, y la logística premium, con 21 por ciento.La asociación identificó además distintos perfiles de consumidores para esta edición. El 41% corresponde a compradores que comparan precios y opciones antes de adquirir un producto; 27% espera el evento para comprar artículos específicos al mejor precio; 17% aprovechará promociones encontradas durante la campaña y 11% realizará compras impulsivas motivadas por descuentos inmediatos.En cuanto a métodos de pago, laserá la más utilizada, con una preferencia de 56%; seguida de las, con 51%; las departamentales, con 29%; elen tienda, con 21%, y las tarjetas o monederos de regalo, con 19 por ciento.-----IA en elLatendrá una mayor presencia durante esta edición del Hot Sale. Según la AMVO, 61% de los consumidores planea utilizar herramientas de IA para; 55%, para buscar recomendaciones, y 54% para revisar características y especificaciones antes de realizar una compra.Además, 52% prevé apoyarse en IA para evaluar si una oferta realmente vale la pena; 51% la utilizará paraantes de adquirir productos; 47% buscará promociones o descuentos mediante estas herramientas y 44% consultará reseñas resumidas generadas conLa asociación indicó que el uso de estas tecnologías refleja una tendencia haciay unadel gasto durantede comercio electrónico.