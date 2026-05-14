Hot Sale 2026 inicia con consejos para compras seguras
La Asociación Mexicana de Ventas Online impulsa el comercio digital y advierte sobre riesgos de fraude.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Millones de empresas y negocios se preparan para una de las jornadas de comercio digital más importantes del año: elHot Sale 2026 , que se llevará a cabo del lunes 25 de mayo
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al martes 7 de junio.
Esta es la campaña de ventas en línea más grande a nivel nacional y es organizada de manera anual por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO). Tiene el objetivo de impulsar la economía digital y fomentar el comercio electrónico (e-commerce) en el territorio.
Sin embargo, no solo suele ser una temporada atractiva para las y los consumidores que buscan acceder a sus productos preferidos con descuento, también puede ser un evento en el que muchas personas aprovechan para realizar estafas y engañar a las y los usuarios. Por ello, aquí te dejamos una guía rápida para evitar caer en fraudes durante tus compras en línea.
¿Cómo evitar fraudes y estafas en compras en línea durante el Hot Sale 2026?
De acuerdo con el blog de educación financiera de BBVA, estas son algunas recomendaciones para evitar fraudes y estafas cuando realizas compras en línea:
1. Compra solo en páginas oficiales
Verifica que estés realizando tu compra en la página oficial de la tienda o empresa. Puedes revisar los logos en la página (que sean los originales de la marca, y se vean claros y nítidos). También checa que la liga o URL del sitio no tenga faltas de ortografía ni palabras que no tengan que ver con el sitio oficial. Asegúrate de las fotos no estén pixeleadas.
2. Evita pagos directos a través de mensajes, depósitos o transferencias
No adquieras ningún producto mediante métodos que no protegen al comprador, como transferencias, depósitos o pagos fuera de plataformas seguras. Estas son señales de alerta. Prioriza tarjetas de crédito o servicios que ofrecen reembolso si algo sale mal y siempre guarda tu comprobante de compra, de orden, entre otras.
3. Detecta publicidad engañosa
Si un portal no detalla las características del producto, tiene precios muy baratos (comparado con el mismo artículo en otros portales o tiendas, o con el precio normal del producto), las fotos son de mala calidad o no ves el monto exhibido, muy probablemente sea un sitio montado que busca hacerse pasar por la tienda o negocio para realizar fraude a los consumidores.
4. No des información personal o datos sensibles
Ningún portal oficial te va a pedir datos personales o sensibles por chat o redes sociales, como información de tarjetas, claves, NIPs o números de seguridad. Si alguien o algún chatbot te solicita dar información personal o bancaria, no confíes en la página y no realices tu compra ahí.
Los portales oficiales de tiendas, negocios y establecimientos únicamente te pedirán que registres información personal o datos bancarios al momento de realizar el pago.
5. Guarda comprobantes de todo
Toma capturas de pantalla del o los pedidos realizados y/o guarda todos los correos con comprobantes y confirmaciones de tu compra. Todos estos sirven como evidencia en caso de que tengas que reportar un fraude con tu banco o con las autoridades.
Comprar en línea puede ser divertido y seguro, únicamente debes tener precaución.
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