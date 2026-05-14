Hot Sale 2026 inicia con consejos para compras seguras

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Millones de empresas y negocios se preparan para una de las jornadas de comercio digital más importantes del año: el

, que se llevará a cabo

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alEsta es la campaña de ventas en línea más grande a nivel nacional y es organizada de manera anual por la(AMVO). Tiene el objetivo dey fomentar el(e-commerce) en el territorio.Sin embargo, no solo suele ser unapara las y los consumidores que buscan acceder a sus productos preferidos con descuento, también puede ser un evento en el que muchas personas aprovechan para realizary engañar a las y los usuarios. Por ello, aquí te dejamos unapara evitar caer en fraudes durante tus¿Cómo evitar fraudes yendurante elDe acuerdo con el blog de educación financiera de, estas son algunaspara evitar fraudes ycuando realizas1. Compra solo enVerifica que estés realizando tu compra en la página oficial de la tienda o empresa. Puedes revisar los logos en la página (que sean los originales de la marca, y se vean claros y nítidos). También checa que la liga ono tenga faltas de ortografía ni palabras que no tengan que ver con el sitio oficial. Asegúrate de las fotos no estén pixeleadas.2. Evitaa través de mensajes, depósitos oNo adquieras ningún producto mediante métodos que no protegen al comprador, como, depósitos o pagos fuera de plataformas seguras. Estas son señales de alerta. Priorizao servicios que ofrecen reembolso si algo sale mal y siempre guarda tu comprobante de compra, de orden, entre otras.3. DetectaSi un portal no detalla las características del producto, tiene(comparado con el mismo artículo en otros portales o tiendas, o con el precio normal del producto), las fotos son de mala calidad o no ves el monto exhibido, muy probablemente sea un sitio montado que busca hacerse pasar por la tienda o negocio para realizar fraude a los consumidores.4. No desNingún portal oficial te va a pedir datos personales o sensibles por, como información de tarjetas, claves, NIPs o números de seguridad. Si alguien o algún chatbot te solicita daro bancaria, no confíes en la página y no realices tu compra ahí.Los portales oficiales de tiendas, negocios y establecimientos únicamente te pedirán que registreso datos bancarios al momento de realizar el pago.5. Guardade todoTomadel o los pedidos realizados y/o guarda todos los correos cony confirmaciones de tu compra. Todos estos sirven comoen caso de que tengas que reportar un fraude con tu banco o con las autoridades.puede ser, únicamente debes tener precaución.