Iberia inicia nuevo vuelo Madrid-Monterrey
El vuelo con Iberia permitirá acceso a más de 140 ciudades europeas y mexicanas desde Monterrey.
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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda anunció el inicio de un nuevo vuelo Madrid-Monterrey, a través de la aerolínea española Iberia.
Detalles confirmados
El mandatario estatal explicó que esta nueva ruta permite al estado una conexión con más de 140 ciudades de todo el mundo a través de la compañía y sus aliados comerciales.
"Esto crea una gran conexión aérea, porque Iberia tiene conexión con 40 ciudades de España y más de 100 en todo Europa, estamos hablando de una conectividad de 140 ciudades que va a poder llegar el neoleonés que viene a Europa".
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Impacto en la comunidad
El vuelo tendrá tres frecuencias a la semana a partir del 2 de junio, saliendo del Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Desde el corporativo global de la empresa aérea, el Gobernador señaló que esto abre muchas oportunidades para el turismo y turismo de negocios tanto en Nuevo León, como para todo el país, ante la gran conectividad con la que cuenta la ciudad.
La ruta será operada con aeronaves Airbus A330-200 con capacidad para 288 pasajeros. Adicionalmente, se establecerá un acuerdo de conectividad con Viva para vincular Monterrey con 32 ciudades del interior de México.
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