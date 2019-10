"IMSS, única institución de pie luego de periodo neoliberal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 110 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde aseguró que esta fue la única institución que "se mantuvo de pie" luego del huracán que significó el periodo neoliberal de los gobiernos anteriores.

"Teníamos esas instituciones que se mantuvieron con el tiempo, que resistieron. Lo mismo en la salud, tenemos la ventaja y la dicha de contar con esta institución tan importante como el IMSS. Nos da confianza tener esta institución por su profesionalismo, porque tiene toda una experiencia en la atención, no sólo del servicio médico, sino en la seguridad social", dijo.

En ese sentido, se comprometió a reforzar los sueldos y el estado laboral de todos los trabajadores del Instituto, con la promesa concreta de darle base a todos los trabajadores para el final de su sexenio y que, incluso, los médicos en zonas alejadas ganen más que los que viven en ciudad.

"Por eso ahora que queremos inaugurar una etapa nueva en la prestación de los servicios de salud y que se garantice, como lo establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud, vamos a apoyar en esta institución, porque el IMSS que tiene experiencia, profesionalismo y presencia en todo México", señaló el mandatario.

López Obrador precisó que los cambios y el reforzamiento del Seguro Social no lo lograrán "de la noche a la mañana", pero ya tienen hechos los compromisos de no dejar unidades médicas familiares ni hospitales sin terminar, y llevar el material de curación y de cirugías a los lugares más recónditos del país, así como ocupar quirófanos de especialidades también en fines de semana, contratando a más personal.

"Claro que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero ya hicimos el compromiso de que en este gobierno van a quedar basificados todos los trabajadores del sector salud. Vamos a mejorar mucho los servicios de salud, ese es un objetivo, un propósito, siempre uno prioriza lo que considera más importante, y eso es para nuestro gobierno", añadió.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, reconoció que el Instituto tiene retos prioritarios como dar acceso a las guarderías para hijos de padres solteros e implementar programas en beneficio de adultos mayores, además de cuidar la salud financiera, sin descuidar la atención a más de 70 millones de derechohabientes.

"Estos 162 días que llevo de dirigir el instituto han sido desafiantes, tenemos deudas históricas, como incorporar a los padres de familia las guarderías y programas para adultos mayores, pero hoy podemos decirlo, estamos a la altura, porque no tenemos derecho de fallar. Somos el IMSS de la cuarta transformación, somos el pueblo curando al pueblo.

"Durante muchos años se habló del IMSS a partir de una premisa: el deterioro financiero. Luego, en una asamblea, se anunció su recuperación, y si bien los datos indican una estabilidad financiera, esto no es cierto del todo, la situación es delicada, porque hubo indicadores que parecían mejorar, pero se hizo a costa de la precarización de los servicios", resaltó.

En su oportunidad, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, afirmó que el IMSS debe seguir creciendo, y para lograrlo es necesario que toda su plantilla trabaje bien y en beneficio del derechohabiente.

"Creo que el Seguro Social es un gigante y de la forma en que se maneja habrá buenos cambios, estoy convencido de que siempre habrá simpatía desde el Congreso, cuando se trate de algo para que esta institución, que da tan loables servicios, los siga dando", dijo.

Consideró que el IMSS ha tenido buenas épocas y se aproximan mejores durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Será así porque se la está dando la importancia que requiere. Un día sin Seguro Social sería terrible, habría calamidades", señaló.

En el evento también se otorgaron reconocimientos al mérito a distintos doctores del instituto y a directores de clínicas que destacan por sus servicios.