Inflación en México se acelera y rompe los pronósticos

La inflación en México volvió a presionar el bolsillo. En noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento anual de 3.8%, por encima del 3.57% observado en octubre y superando las expectativas del mercado, según el Inegi.

El avance mensual fue de 0.66%, su mayor incremento en lo que va del año y la tasa más alta para un noviembre desde 2021. El dato incluso rebasó el techo previsto por las instituciones financieras consultadas por Citi, cuyo máximo estimado era 3.79%.

Entre los productos que más empujaron la inflación destaca la electricidad, con un alza mensual de 20.70% tras concluir el programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades. También subieron con fuerza: chile serrano (24.76%), calabacita (17.05%), jitomate (14.34%), servicios profesionales (10.93%), colectivo (4.9%), productos para calzado (2.0%) y loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.82%).

Del lado contrario, los productos que ayudaron a contener el índice fueron: limón (-7.46%), aguacate (-7.28%), ron (-5.43%), vino de mesa (-4.29%), naranja (-3.97%), papa (-3.68%), plátano (-2.93%), tequila (-2.65%) y frijol (-1.28%).

Inflación subyacente también se acelera

La inflación subyacente, que refleja la tendencia de mediano plazo al excluir bienes de alta volatilidad, aumentó 0.19%mensual y alcanzó una tasa anual de 4.43%, mayor al 4.28% previo.

Mercancías: retroceso mensual de 0.03% ; aumento anual de 4.43% .

Servicios: alza mensual de 0.39% y anual de 4.49%.

En contraste, el índice no subyacente subió 2.28% mensual y 1.73% anual, impulsado por incrementos en productos agropecuarios (1.43% mensual) y en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno (2.97% mensual).

La Canasta de Consumo Mínimo, que agrupa 176 productos esenciales, reportó una variación mensual de 0.85% y una anual de 3.93%.