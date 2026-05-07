Inflación se ubica en 4.45% durante abril

La inflación en abril se moderó al colocarse en 4.45% frente al 4.59% de marzo, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, el componente de los agropecuarios y energéticos continúa impulsando los precios al consumidor con el jitomate, chiles, gasolina de alto octanaje y el gas LP.

El dato del Inegi se da en el marco en que Banco de México (Banxico) dará a conocer a las 13:00 horas el anuncio de política monetaria, luego de que la junta de gobierno se reunió para determinar el nivel de la tasa de interés que actualmente se encuentra en 6.75%, en la que se espera una baja de 25 puntos.

El reporte del Inegi indica que durante abril la inflación general aumentó 0.20 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.45 por ciento.

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En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.33% y la anual, de 3.93 %.

Dentro del componente no subyacente en el que están clasificados los precios de los bienes más volátiles como agropecuarios y energía, se notó la desaceleración del jitomate que en marzo superó el 42% al bajar a 19.25% en abril.

El costo del poblano serrano para los consumidores se incrementó 41.42% en abril, mientras que el serrano 36.27% y otros chiles frescos reportaron una variación de 26.46%.

Por el lado de los energéticos subió 6.16% la gasolina tipo Premium que se vende en promedio en casi 29 pesos, y el costo del autobús urbano 3.44% como reflejo del alza que experimenta el diésel pese a que hay un acuerdo del gobierno federal con gasolineros para que no rebase los 27 pesos por litro.

También el gas doméstico LP contribuyó a la inflación general con un ascenso de 1.56%.

Por el contrario, bajaron de precio la electricidad 14% y el transporte aéreo 7.52%.

El tomate verde, pollo, huevo, calabacita, limón y plátano, así como el costo de los ejotes tuvieron una reducción en sus precios al consumidor.

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Durango, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua y Sinaloa se colocaron como las entidades en donde la inflación rebasó el promedio nacional.

Mientras que, en Tabasco, Yucatán, Campeche Coahuila y Quintana Roo, destacaron como los estados con una inflación negativa.