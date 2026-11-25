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CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación siguió su trayectoria ascendente impulsada nuevamente por verduras y energéticos, especialmente por el tomate verde, el jitomate y el mayor costo de la electricidad por el término de la temporada de verano y sin tarifas subsidiadas.

En la primera mitad de noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor pasó de 3.88% de la segunda quincena de octubre a 3.96%, el quinto periodo de alzas de manera consecutiva, según datos del Inegi.

Banco Base dijo que está por superar el umbral de 4%, algo no visto desde los primeros 15 días de mayo. Además, suman 155 quincenas por encima del objetivo de 3% del Banco de México.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) destacó que las bajas temperaturas y la menor radiación solar frenaron el desarrollo de las plantaciones justo cuando subían las exportaciones, y el precio al productor del tomate saltó 44.9% en siete días.

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El jitomate saladette se vendió hasta en 51.49 pesos el kilo en las tiendas de autoservicio. En el caso del chile jalapeño, el incremento se debió a que las cosechas de Michoacán terminaron antes por el exceso de humedad.

Por el contrario, el efecto de la temporada de ofertas por El Buen Fin bajó de precio otros productos. En el semáforo del GCMA se mencionan las rebajas en el costo de vino de mesa, ron, tequila, ropa de abrigo y colchones, todo gasto discrecional.

Tiendas de autoservicio y departamentales adelantaron promociones, y las mercancías no alimenticias registraron -0.46%, lo que llevó al componente sub- yacente de la inflación a terreno negativo.

Valmex Casa de Bolsa explicó que el repunte de la inflación respondió a factores estacionales y agropecuarios.