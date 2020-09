Infonavit ya presta dinero para autoconstrucción o mejora de vivienda

A partir de este 31 de agosto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el nuevo programa de financiamiento para autoconstrucción, para quienes prefieren construir ellos mismos su vivienda o mejorar la que ya tienen.

El programa ConstruYO inició en Baja California, Oaxaca, Zona Metropolitana del Valle de México, Nayarit, Jalisco, Chiapas y Yucatán, donde se estima una derrama económica de 100 millones de pesos para la compra de materiales y pago de mano de obra.

Esta línea de financiamiento podrá solicitarse bajo las siguientes modalidades:

Reparaciones menores: donde se podrá otorgar un financiamiento de hasta 85% del Saldo de la Subcuenta de Vivienda, y hasta 28 UMA mensual, equivalente a 73 mil 952 pesos.

El acreditado podrá elegir el plazo de amortización del financiamiento: a 24, 30, 36 o 42 meses.

Asistencia Técnica y con Constructora: Donde se podrá otorgar el 85%, 150%, o el 200% del Saldo de la Subcuenta de Vivienda, hasta 200 UMA mensual, equivalente a 528 mil 230 pesos.

Y también se podrá elegir el plazo de amortización del financiamiento, entre 24 y 120 meses.

En ambos casos, los recursos del financiamiento se entregarán conforme al avance de la construcción o mejoramiento y previa validación por parte del Instituto.

Para que un trabajador pueda solicitar esta línea de financiamiento, debe tener una relación laboral vigente, al menos 8 meses de cotización continua con el mismo patrón, contar con los 116 puntos de precalificación que establece el Instituto, un documento que acredite la posesión segura del inmueble, estar registrado en una Afore, firmar la consulta a las Sociedades de Información Crediticia y no tener un crédito vigente con Infonavit.

ConstruYO es un crédito sin garantía hipotecaria que otorga una entidad financiera, a través del Infonavit y se puede construir una vivienda nueva, terminar una construcción, repararla, ampliarla o remodelarla.

Así como realizar intervenciones en áreas exteriores de la vivienda como la colocación de luminarias, banquetas y jardines.

El crédito puede ser utilizado en cualquier tipo de propiedad: privada, ejidal, comunal o derivada de un programa gubernamental de vivienda.

No es necesario que la propiedad esté a nombre del solicitante, basta con que se compruebe una posesión segura.

Asimismo, la edad del trabajador, más el plazo de amortización del crédito seleccionado, no podrá ser mayor a los 70 años.