Jóvenes, el segmento más complejo para la cobranza

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Los

se han convertido en el segmento más complejo para la

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en México, en medio del crecimiento de productos financieros digitales y el avance de nuevas plataformas fintech que colocan tarjetas y préstamos mediante procesos simplificados, reconoció la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos ().En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la organización,, señaló que las nuevas generaciones presentande comportamiento frente a los procesos de cobranza, principalmente porque privilegian lay, en muchos casos, se trata de sus primeros productos financieros."Losde lason los que quizás tengan un poco más de complejidad. Mucho por ser su, por no entender toda la responsabilidad que implica atender un crédito y después no pagarlo. Las afectaciones que pueden tener de manera personal y financiera, el hecho de que ya tengas una mancha negativa o unaen tu buró, a una edad tan corta", dijo.Indicó que actualmente losya no responden de la misma manera que hace algunos años y lashan perdido efectividad, especialmente entremás, que prefieren interactuar mediante aplicaciones de mensajería rápida comoRamírez explicó que el crecimiento delha obligado a losa modificar susy recuperación, en particular ante el aumento de productos financieros otorgados mediante"Eles uno de los que más está teniendo crecimiento y laes la que tiene índices de", comentó.Añadió que en muchos casos estosse colocan sin que elsea un requisito determinante, lo que incrementa elEn este contexto, el dirigente deafirmó que losbuscan modificar laque existe sobre el sector y dejar atrás prácticas consideradas agresivas o intimidatorias.El directivo recordó que laya no está permitida y actualmente existesobrede los¿Qué está permitido para losEl entrevistado recordó que los despachos únicamente pueden realizar gestiones de cobranza entre las 8:00 y las 21:00 horas de lunes a viernes, y los sábados hasta las 17:00 horas, mientras que los domingos no pueden efectuar labores de cobro. También está prohibido realizar cobros a terceros o a adultos mayores ajenos a la deuda, así como cualquier práctica que vulnere los derechos de losfinancieros.Explicó que el objetivo es evolucionar hacia una cobranza más preventiva, analítica y enfocada en encontrarpara personas que atraviesan, desempleo o situaciones de salud.Según datos de la asociación, lasafiliadas agestionan alrededor del 80% de la cartera asignada externamente en el país. Con base en esos volúmenes, el sector organizado estima recuperar anualmente entre 40 mil y 96 mil millones de pesos para el sistema financiero mexicano.Considero que esta actividad contribuye a contener lay mantener laparaRamírez indicó que el sector también está incorporando herramientas depara mejorar la comunicación cony localizar los canales más efectivos de contacto.Sin embargo, reconoció que elsigue siendo relevante durante los procesos de"El poder conectar con una persona y entender que hoy no puede cumplir aunque quiera sigue siendo importante", comentó.El presidente desostuvo que las empresas de cobranza buscan convertirse en unpara bancos,y plataformas fintech, no solo en recuperación de adeudos, sino también en generación depara fortalecerAñadió que actualmente laobtenida por los despachos permite identificarpor edad, región y tipo de usuario, elementos que comienzan a ser utilizados por institucionespara ajustar sus estrategias de originación de crédito.Ramírez aseguró que México mantiene indicadores de morosidad relativamente estables frente a otros países de América Latina y atribuyó parte de ello a una mayorentrey al avance dede administración financiera.También llamó a loscona responder los contactos de cobranza y acercarse a las instituciones para buscarantes de que las deudas se conviertan ende difícil recuperación.