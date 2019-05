La economía mexicana sigue lejos del crecimiento ansiado por López Obrador

De acuerdo con las estimaciones preliminares divulgadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y marzo de 2019 el producto interno bruto (PIB) se incrementó 0.2 % interanual gracias a los sectores primario y terciario.



Las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería y pesca, aumentaron 5.6 % , mientras las terciarias, que incluyen comercio y servicios, crecieron 1 %.



Por contra, las actividades secundarias, que engloban la industria manufacturera, la construcción, el sector energético y la minería, se contrajeron 2.1 % respecto al mismo periodo del año anterior.



Por otro lado, la economía mexicana disminuyó 0.2 % en el primer trimestre de 2019 si se compara con el trimestre previo, el de octubre-diciembre de 2018.



Esto sucedió porque el sector secundario se redujo 0.6 % y el terciario 0.2 %, mientras que el primario aumentó 2.6 % en el primer trimestre de 2019 respecto al último de 2018.



Un análisis de Banco Base difundido este martes señaló, con base en datos del Inegi, que en le primer trimestre de 2019 se registró "el menor crecimiento anual del PIB desde el cuarto trimestre de 2009".



Y añadió que "esta es la primera ocasión desde el primer trimestre de 2017 que se observan retrocesos trimestrales simultáneos en las actividades secundarias y terciarias".



Sin embargo, el análisis descartó que se vaya a producir una recesión económica en México, puesto que no se prevé que en los próximos trimestres se encadene un decrecimiento económico.



"Veo peligro de estancamiento pero no de recesión. Estamos creciendo pero crecemos poco", dijo a Efe Abraham Vergara, coordinador de la licenciaturas de Finanzas de la Universidad Iberoamericana.



Aunque negó que se pueda hablar de "crisis" en la economía mexicana, el académico advirtió que un estancamiento en el crecimiento "daña a la economía" del país.



Y atribuyó estos datos a las declaraciones del presidente izquierdista, quien está generando "incertidumbre" en el sector industrial, lo que se traduce en menos inversiones.



El crecimiento de 1.3 % del PIB reportado por el Inegi entre enero y marzo de 2019 es algo menor que el crecimiento promedio de 2018, el cual se situó en 2 %.



Unas cifras que están muy lejos del objetivo de López Obrador, quien ha prometido alcanzar índices de crecimiento de 4 % durante su presidencia (2018-2024).



Esto a pesar de que la mayoría de analistas han reducido las perspectivas económicas para México durante los primeros meses del mandato de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre pasado tras ganar las elecciones de junio con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó a finales de enero que la nación latinoamericana crecerá 2.1 % en 2019 y 2.2 % en 2020, bajando en 4 y 5 décimas, respectivamente, su pronóstico anterior.



BBVA Bancomer rebajó a principios de abril la perspectiva de crecimiento económico para este año de 2 % a 1,4 % por el "debilitamiento" de las exportaciones mexicanas.



Incluso ha habido estimaciones mucho peores, como la de Bank of America, que cree que el PIB crecerá 1 % este 2019, fruto de los ajustes presupuestarios del Gobierno y la desaceleración de la economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México.



La misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno mexicano tiene una previsión más moderada que la del presidente, pues estima un crecimiento del PIB en un rango de entre 1,5 % y 2,5 %.



Vergara aseveró que "difícilmente se va a alcanzar un crecimiento del 4 %" y pronosticó que López Obrador cierre su presidencia con cuotas de entre 2 % y 2,5 %, como sus predecesores al frente del país.