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Lanzan monedas acsobre el Mundial

Banxico puso en circulación las 12 piezas bimetálicas

Por El Universal

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Lanzan monedas acsobre el Mundial

Ciudad de México.- Banco de México (Banxico) puso en circulación 12 monedas bimetálicas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Las nuevas piezas son de edición limitada y de curso legal conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir que la población las podrá utilizar para realizar cualquier tipo de pago.

Banxico informó que estarán disponibles a través del sistema bancario a partir de la próxima semana.

Habrá monedas que fueron acuñadas en oro y plata que se pondrán a la venta al público en general en México a partir de la segunda quincena de mayo a través de distribuidores autorizados, como son la Casa de Moneda de México, Museo Interactivo de Economía (Mide), entre otros.

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Nueve monedas están dedicadas a las ciudades mexicanas que formarán parte de las sedes de ese evento deportivo, y las otras tres exaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural de México.

El Banco Central mencionó que esta colección, está conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos cuatro de oro y cuatro de plata.

Las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y valor facial de 20 pesos y las monedas de metales finos tienen forma circular; con un valor facial de 25 pesos para las de oro, en tanto que para la de plata y de 10 pesos.

Las monedas bimetálicas tienen incorporado, en su anverso común, al Escudo Nacional con la leyenda: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior.

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