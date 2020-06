Las obligaciones de México ante el T-MEC

Con la puesta en marcha, este miércoles, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se incrementarán los compromisos del país en calidad del aire, protección a la capa de ozono, uso sostenible de la biodiversidad y el manejo ambiental, que de no cumplirse se establecerán sanciones arancelarias y paneles de solución de controversias.

El artículo 3 del Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte, que es parte del T-MEC, establece que "...cada una de las partes garantizará que sus leyes y reglamentos prevean altos niveles de protección ambiental y se esforzará por mejorar dichas disposiciones".

Para revisar su cumplimiento se creará una Comisión de Cooperación Ambiental que se integrará por 15 personas de cada país, las cuales tratarán las cuestiones y controversias que surjan sobre la interpretación y aplicación del acuerdo.

Además, el Capítulo 31 del T-MEC establece que cuando un país realice una medida incongruente con los compromisos del tratado en materia ambiental se pueden iniciar paneles en los que se diriman las controversias.

Todas las resoluciones que surjan de una controversia son vinculantes, aunque se puede optar por mecanismos de mediación y buenos oficios para la resolución de los conflictos.

De acuerdo con un estudio de la firma auditora Deloitte, el Capítulo 24 del acuerdo, que suscribe las disposiciones medioambientales, obliga a México a tener leyes que impliquen altos estándares de protección al ambiente. Esto significa tener "una mejor calidad del aire intentando reducir las concentraciones y emisiones de los principales contaminantes atmosféricos como el bióxido de carbono, los hidrocarburos y el mercurio, entre otros, con la intención de generar una protección mayor a la capa de ozono".

Bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se tenía un acuerdo ambiental no tan ambicioso como el de ahora, ya que México tendrá que cumplir siete acuerdos multilaterales de medio ambiente, además de otros compromisos.

La lista es la siguiente: Evaluación de Impacto Ambiental; Protección de la Capa de Ozono y del medio marino, Calidad del aire, Basura marina, Responsabilidad social y corporativa, conducta empresarial responsable, Mecanismos voluntarios para el desempeño ambiental, Biodiversidad, Conservación, Pesca de captura marina, Especias exóticas invasoras, Gestión forestal sostenible y Bienes y servicios ambientales.

La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, dijo que, en vísperas de que entre en vigor el T-MEC, el acuerdo en materia de Cooperación Ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, reemplaza el acuerdo paralelo ambiental.

Expuso que lo primero que se debe hacer es que el Senado apruebe las legislaciones que son acordes a los compromisos, para luego cumplirlas. "Los acuerdos internacionales son del más alto nivel jerárquico. Necesitamos asegurar que los compromisos asumidos se puedan cumplir cabalmente y esperamos hacerlo a la mayor brevedad", expuso.

Para el exnegociador de los capítulos ambientales del T-MEC, Rodrigo García Galindo, "un falta de aplicación de la ley ambiental tendrá sanciones comerciales".

Pero, contrario a lo que sucede generalmente en controversias, el Protocolo modificatorio del T-MEC incluyó un cambio por el cual el país imputado deberá demostrar que no es infractor, lo que es "contrario a lo que sucede en el mundo".