Las Prop Firms, una forma inteligente de acceder al mundo del trading

Cuando se habla del trading, solemos hacerlo comprando bajo y vendiendo alto en las acciones, cryptos o divisas. Estamos ante un sueño de millonario, pero para muchos es un campo de alto riesgo en el que se puede perder mucho dinero si hay una mala racha.

usto aquí es donde entran las Prop firm, que son unas empresas que te dan el capital necesario para poder operar y que se reparten las ganancias si lo haces de manera exitosa. Tú no arriesgas el dinero, ellos lo ponen y tu eres el encargado de gestionarlo.

Esto se hace especialmente atractivo en un mercado español en el que el número de gente que prueba apps cómodamente desde el sofá, algo que es de lo más interesante y que puede hacer que te conviertas en un pro.

Existen plataformas como SuperTrade que hacen que todo sea más simple, hablamos de pruebas fáciles, cuentas grandes y dinero real si aciertas. Esto hace que sea perfecto para las personas que quieren ingresos extra sin que ello suponga dejar el trabajo diario.

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¿Qué son las Prop firms y por qué están en auge?

Las prop firm son compañías de "trading propietario" que se encargan de buscar talentos. Lo que hacen para que te quede más claro es prestarte dinero virtual primero, para evaluar tu estilo, y en el caso de que les guste, pasas a operar con dinero real en España. Una buena forma de ir practicando sin arruinarse, puesto que si se opera bien es posible escalar rápidamente. Lo más ventajoso y que marca la diferencia es la disciplina forzada. Estamos hablando de que los límites de pérdida te enseñan a gestionar tus operaciones.

Una forma atractiva de operar

No es necesario ser un bróker de película. Ahora es posible tener un gran rendimiento utilizando Apps intuitivas, educación gratis y todo ello en las comunidades locales.

Se puede arrancar con retos asequibles y con activos de lo más variados, donde haya espacio para la bolsa europea, criptos trendy o un Forex de manera estable.

¿Cómo funciona?

Primeramente debes elegir el reto, que puede ser pequeño o grande. Luego se opera simulado con reglas simples, si pasas, puedes tener tu propia cuenta y retirar tus ganancias. Como es lógico, si vas bien, vas creciendo y cuanto más capital hay, más dinero. Además, olvídate de gestiones complicadas, ya que es sencillo de operar. Estamos ante una alternativa más interesante que hacer solo trading.

¿Cuáles son sus ventajas?

· No hay riesgo personal, lo que supone despedirse de angustias y noches sin conciliar el sueño.

· Capital masivo: puedes operar como un pro con millones si lo haces bien.

· Se puede aprender de forma gratuita: hay cursos y análisis que merecen mucho la pena.

· Ingresos pasivos: puedes tradear cuando lo desees.

· Comunidades: una buena forma de obtener consejos por parte de otros españoles.

· Horarios ideales para las personas que trabajan de 9 a 5, lo que hace que sea ideal operar en la tarde/noche.

La casuística en el mundo real

Hay muchos casos de éxito en la actualidad, gente que disfruta operando y que se gana un buen dinero extra en viajes. Eso sí, tampoco olvidemos que hay personas freelance que trabajan en el mundo del trading a tiempo completo. No hablamos de historias aisladas, son normales y no estamos ante millonarios.

¿Qué trucos hay para no errar?

Sin duda alguna hay que estudiar bien las bases y tener unos conocimientos que permitan tomar las mejores decisiones. Como es evidente, lo mejor es saber tener autocontrol y no dejarse llevar por las emociones. En el campo de las Prop firms debemos tener claro que se premia y mucho la paciencia. Si se tiene todo esto claro, realmente es más complicado que uno pueda caer en errores.

SuperTrade y el panorama actual

Lo cierto es que entre las muchas opciones que hay, SuperTrade destaca por algo tan interesante y útil para los usuarios como es la simplicidad. El hecho de tener rápidos retos, soporte en español y payouts veloces hace que sea una opción realmente interesante para aquellos que están comenzando y no quieren cometer errores.

Merece la pena

Si te encantan los mercados o siempre has tenido esa duda sobre si entrar en este mundillo, puede ser una opción realmente interesante. Hablamos de reducidos costes de entrada y donde puedes disfrutar de un alto crecimiento. Lo mejor en este sentido es probar en pequeño y ver si esto te engancha.

Conclusiones

En estos tiempos en los que vivimos, donde hay adelantos de todo tipo, parece que no hay sector en el que no aparezcan soluciones. Apostar por las Prop firms es una alternativa interesante y que supone una gran ayuda para todas esas personas que están comenzando y no desean correr riesgos innecesarios.