Más cubrebocas y apoyos fiscales, claves para la recuperación: Citibanamex

Después de la caída histórica de la economía mexicana en el segundo trimestre del año, un mayor número de apoyos fiscales por parte del gobierno, la apertura ordenada de la economía con un mayor uso de cubrebocas serán claves para la impulsar la actividad, dijo Citibanamex.

"Es muy importante que se siga evaluando la importancia de apoyos fiscales para que exista dentro de la actividad económica un colchón a impactos importantes de desempleo que los estamos viendo. En segundo lugar, creemos que es muy importante una apertura de la economía, que regresemos a la normalidad bajo todos los estándares de seguridad. Uso de cubrebocas y que sea con mucho cuidado la apertura, porque esto se traducirá en un mayor crecimiento", dijo el director general de Citibanamex, Manuel Romo.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados financieros al segundo trimestre de Citibanamex, la firma dijo que en mayo se tocó fondo en materia económica ante el impacto de la pandemia de Covid-19, con lo que si bien ya se tienen más niveles de actividad, aún se encuentran por debajo de los registros previos a la contingencia sanitaria, además de que la inversión en el país se encuentra debilitada, lo cual retrasará la recuperación de la economía hasta 2025.

"Se ha tenido una caída equivalente a más de 3 puntos del PIB. Sentimos que esto va a ser muy importante para tener una recuperación en el mediano plazo más sólida y de no hacer así en nivel que alcanzamos antes de la pandemia tardará más tiempo. Si no hay un repunte en la inversión ese nivel lo vemos más hacia 2025", dijo el director de estudios económicos de Citibanamex, Alberto Gómez.

Ante un aumento de provisiones para mitigar el impacto en los próximos meses por un alza en el impago de sus clientes, Citibanamex registró utilidades por 4 mil 700 millones de pesos entre abril y junio, equivalente a una caída de 27.5% respecto del mismo periodo de 2019.

El director general de la firma explicó que en el segundo trimestre del año se destinaron 2 mil 300 millones de pesos en provisiones, las cuales podrían aumentar hacia el cierre del año dependiendo de la recuperación económica de sus clientes.

El monto de provisiones que tenemos incorpora información de lo que vemos en el mercado y de forma económica, ahora, lo que estamos viendo tenemos una provisión constante, no me sorprendería con lo que estamos viendo, que en el 3T o 4T hubiera otro monto de provisiones", explicó Romo.

Respecto de los apoyos por diferimiento en el pago de créditos por 4 meses, Citibanamex dijo que 840 mil clientes tomaron la medida, equivalente a 25% del total de su cartera.

Romo añadió que se espera un crecimiento en el índice de cartera vencida en los próximos meses, con lo cual Citibanamex ha empezado a negociar con sus clientes más opciones de apoyo para mantener el pago de sus créditos.

Al cierre de junio, la cartera de crédito vigente de Citibanamex alcanzó los 688 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 3% con respecto a junio 2019.