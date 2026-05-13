logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ADMIRABLES!

Fotogalería

¡ADMIRABLES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

MC presenta iniciativa para "blindar" ahorros en Afores

Establece que el Estado y administradoras deben asegurar disponibilidad y rendimiento real de los recursos

Por El Universal

Mayo 13, 2026 12:41 p.m.
A
MC presenta iniciativa para blindar ahorros en Afores

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para que se reconozca que el derecho de propiedad sobre los ahorros de los trabajadores en las Afores "es perpetuo".

Reforma busca blindar ahorros y garantizar devolución inmediata

La reforma busca "blindar" los ahorros de millones de trabajadores frente a la creación, en el sexenio pasado, del Fondo de Pensiones para el Bienestar, donde legalizó la transferencia automática de los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores de 70 años o más (en el IMSS) y 75 años (en el ISSSTE) que no hubieran sido reclamados.

Por lo que la reforma establece que el Estado y las administradoras garanticen que el recurso esté disponible para su devolución en el momento exacto en que el titular o sus herederos lo soliciten, sin condiciones adicionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece un plazo perentorio de máximo 48 horas para que, una vez presentada la solicitud en la Ventanilla Única o ante la Afore, el recurso sea transferido de vuelta a la cuenta del beneficiario.

Protección legal y rendimiento garantizado para ahorros en Afores

Asimismo, la Afore original conserva la responsabilidad administrativa de gestionar el reclamo, además el Estado estará obligado a que el dinero en custodia genere, como mínimo, un rendimiento equivalente a la inflación (INPC) más una tasa real, asegurando que se devuelva la misma capacidad de compra que se recibió.

La iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro añade que los fondos transferidos bajo este mecanismo de custodia son inembargables por parte del Estado y no pueden ser sujetos de compensación por adeudos fiscales o de cualquier otra índole, con el objetivo de proteger el patrimonio frente a facultades de cobro coactivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MC presenta iniciativa para blindar ahorros en Afores
MC presenta iniciativa para blindar ahorros en Afores

MC presenta iniciativa para "blindar" ahorros en Afores

SLP

El Universal

Establece que el Estado y administradoras deben asegurar disponibilidad y rendimiento real de los recursos

Caen exportaciones de productos agropecuarios mexicanos
Caen exportaciones de productos agropecuarios mexicanos

Caen exportaciones de productos agropecuarios mexicanos

SLP

El Universal

Estados Unidos impuso cuotas y aranceles que impactaron las ventas mexicanas de productos agroalimentarios.

Binance Pay alista expansión de pagos con criptomonedas vía QR
Binance Pay alista expansión de pagos con criptomonedas vía QR

Binance Pay alista expansión de pagos con criptomonedas vía QR

SLP

El Universal

La plataforma busca llevar este sistema a más de 10 países antes del tercer trimestre de 2026, con foco en Asia Pacífico y América Latina

Petróleo mexicano llega a su mayor precio
Petróleo mexicano llega a su mayor precio

Petróleo mexicano llega a su mayor precio

SLP

El Universal

Se sigue cotizando por arriba del estadounidense debido a la creciente demanda