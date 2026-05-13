MC presenta iniciativa para "blindar" ahorros en Afores

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para que se reconozca que el derecho de propiedad sobre los ahorros de los trabajadores en las Afores "es perpetuo".

Reforma busca blindar ahorros y garantizar devolución inmediata

La reforma busca "blindar" los ahorros de millones de trabajadores frente a la creación, en el sexenio pasado, del Fondo de Pensiones para el Bienestar, donde legalizó la transferencia automática de los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores de 70 años o más (en el IMSS) y 75 años (en el ISSSTE) que no hubieran sido reclamados.

Por lo que la reforma establece que el Estado y las administradoras garanticen que el recurso esté disponible para su devolución en el momento exacto en que el titular o sus herederos lo soliciten, sin condiciones adicionales.

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En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece un plazo perentorio de máximo 48 horas para que, una vez presentada la solicitud en la Ventanilla Única o ante la Afore, el recurso sea transferido de vuelta a la cuenta del beneficiario.

Protección legal y rendimiento garantizado para ahorros en Afores

Asimismo, la Afore original conserva la responsabilidad administrativa de gestionar el reclamo, además el Estado estará obligado a que el dinero en custodia genere, como mínimo, un rendimiento equivalente a la inflación (INPC) más una tasa real, asegurando que se devuelva la misma capacidad de compra que se recibió.

La iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro añade que los fondos transferidos bajo este mecanismo de custodia son inembargables por parte del Estado y no pueden ser sujetos de compensación por adeudos fiscales o de cualquier otra índole, con el objetivo de proteger el patrimonio frente a facultades de cobro coactivo.